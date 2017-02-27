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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:54
Соискатель написав: miridi7 написав: a77 написав:
+1
за часів ДС на цьому форумі (повага, дяка та світла память) згадування та посилання на цього персонажа (Данилишин) рахувалося моветоном...
r.i.p.
и еще одного деятеля "эксперта"...
Арбузова?)) Ото часи були..ееех..
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