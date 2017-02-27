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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11716117171171811719
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 10:54

  Соискатель написав:
  miridi7 написав:
  a77 написав:+1
за часів ДС на цьому форумі (повага, дяка та світла память) згадування та посилання на цього персонажа (Данилишин) рахувалося моветоном...


r.i.p.
и еще одного деятеля "эксперта"...


Арбузова?)) Ото часи були..ееех..
Spartanets
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:43

  Ірина_ написав:Богдан Данилишин

У листопаді рівень річної інфляції підвищився до 11,2% порівняно з 9,7% у жовтні.

- Зростання вартості витрат штовхає ціни вгору незалежно від розміру ключової процентної ставки НБУ.
- Бізнес в Україні покладається не на кредитне плече банків, а переважно фінансується за рахунок власних коштів (працюючі кредити бізнесу складають лише 7% ВВП).
- Уряд не збирається скорочувати оборонні видатки у відповідь на підвищення облікової ставки і переважно покриває брак коштів на їх фінансування з зовнішніх джерел, а не з коштів внутрішнього позикового ринку.

Стримувати інфляцію підвищенням облікової ставки немає сенсу, оскільки природа нинішньої інфляції - ріст вартості витрат і девальвація гривні, а не фактори підвищення зарплат чи попиту. Інфляція витрат перекладається у ціни реалізації незалежно від процентної ставки, а девальвація гривні в теперішніх умовах структурного дефіциту валюти та гнучкого обмінного курсу залежить від обсягу інтервенцій НБУ, а не від рівня його процентної ставки.

Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".

Критикуєш - пропонуй.
А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.

У нас шалений дефіцит бюджету.
Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.
Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.
Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)
Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?

А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.
Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.

Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.
Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!
Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку"
Realist
 
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