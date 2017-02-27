Арбузова?)) Ото часи були..ееех..
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:54
Додано: Чет 12 гру, 2024 11:43
Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".
Критикуєш - пропонуй.
А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.
У нас шалений дефіцит бюджету.
Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.
Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.
Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)
Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?
А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.
Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.
Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.
Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!
Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку"
Зараз переглядають цей форум: osafly і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|