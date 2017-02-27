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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11716117171171811719 Додано: Чет 12 гру, 2024 10:54 Соискатель написав: miridi7 написав: a77 написав: +1

за часів ДС на цьому форумі (повага, дяка та світла память) згадування та посилання на цього персонажа (Данилишин) рахувалося моветоном... +1за часів ДС на цьому форумі (повага, дяка та світла память) згадування та посилання на цього персонажа (Данилишин) рахувалося моветоном...



r.i.p.

и еще одного деятеля "эксперта"... r.i.p.и еще одного деятеля "эксперта"...



Арбузова?)) Ото часи були..ееех.. Арбузова?)) Ото часи були..ееех.. Spartanets

Повідомлень: 177 З нами з: 15.10.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 11:43 Ірина_ написав: Богдан Данилишин



У листопаді рівень річної інфляції підвищився до 11,2% порівняно з 9,7% у жовтні.



- Зростання вартості витрат штовхає ціни вгору незалежно від розміру ключової процентної ставки НБУ.

- Бізнес в Україні покладається не на кредитне плече банків, а переважно фінансується за рахунок власних коштів (працюючі кредити бізнесу складають лише 7% ВВП).

- Уряд не збирається скорочувати оборонні видатки у відповідь на підвищення облікової ставки і переважно покриває брак коштів на їх фінансування з зовнішніх джерел, а не з коштів внутрішнього позикового ринку.



Стримувати інфляцію підвищенням облікової ставки немає сенсу, оскільки природа нинішньої інфляції - ріст вартості витрат і девальвація гривні, а не фактори підвищення зарплат чи попиту. Інфляція витрат перекладається у ціни реалізації незалежно від процентної ставки, а девальвація гривні в теперішніх умовах структурного дефіциту валюти та гнучкого обмінного курсу залежить від обсягу інтервенцій НБУ, а не від рівня його процентної ставки.



Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".



Критикуєш - пропонуй.

А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.



У нас шалений дефіцит бюджету.

Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.

Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.

Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)

Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?



А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.

Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.



Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.

Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!

Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку" Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.У нас шалений дефіцит бюджету.Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку" Realist Повідомлень: 1769 З нами з: 23.01.09 Подякував: 3039 раз. Подякували: 2196 раз. Профіль 1 2 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03 Realist написав: Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".



Критикуєш - пропонуй.

А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.



У нас шалений дефіцит бюджету.

Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.

Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.

Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)

Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?



А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.

Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.



Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.

Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!

Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку" Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.У нас шалений дефіцит бюджету.Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.Також не слід забувати щоДавайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку"

ви підняли багато питань, обговорювати які можна довго. але є декілька технічних моментів.



ОВДП не прибирають гривню від слова зовсім. гривня спочатку йде в казначейство, але потім, через деякий час, повертається в банківську систему. гривню прибирають або валютні інтервенції, або через девал кількість гривні вирівнюється з кількістю товарів та послуг.



й велика ставка - таки вбиває виробництво. за свої ти можеш розвивати торгівлю. якщо кажемо про виробництво, то зазвичай будь яке дороге обладнання купується в кредит, бо немає стільки оборотних коштів. так робить весь світ.



а для ринків збуту треба що? - конкурентні переваги, в тому числі низькі ціни. а низькі ціни за рахунок чого забезпечуються - через девал та дешеву валюту країни ви підняли багато питань, обговорювати які можна довго. але є декілька технічних моментів.ОВДП не прибирають гривню від слова зовсім. гривня спочатку йде в казначейство, але потім, через деякий час, повертається в банківську систему. гривню прибирають або валютні інтервенції, або через девал кількість гривні вирівнюється з кількістю товарів та послуг.й велика ставка - таки вбиває виробництво. за свої ти можеш розвивати торгівлю. якщо кажемо про виробництво, то зазвичай будь яке дороге обладнання купується в кредит, бо немає стільки оборотних коштів. так робить весь світ.а для ринків збуту треба що? - конкурентні переваги, в тому числі низькі ціни. а низькі ціни за рахунок чого забезпечуються - через девал та дешеву валюту країни Shaman

Повідомлень: 7520 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 11716117171171811719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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