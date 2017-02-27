|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:54
Соискатель написав: miridi7 написав: a77 написав:
+1
за часів ДС на цьому форумі (повага, дяка та світла память) згадування та посилання на цього персонажа (Данилишин) рахувалося моветоном...
r.i.p.
и еще одного деятеля "эксперта"...
Арбузова?)) Ото часи були..ееех..
-
Spartanets
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 15.10.08
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 гру, 2024 11:43
Ірина_ написав:Богдан Данилишин
У листопаді рівень річної інфляції підвищився до 11,2% порівняно з 9,7% у жовтні.
- Зростання вартості витрат штовхає ціни вгору незалежно від розміру ключової процентної ставки НБУ.
- Бізнес в Україні покладається не на кредитне плече банків, а переважно фінансується за рахунок власних коштів (працюючі кредити бізнесу складають лише 7% ВВП).
- Уряд не збирається скорочувати оборонні видатки у відповідь на підвищення облікової ставки і переважно покриває брак коштів на їх фінансування з зовнішніх джерел, а не з коштів внутрішнього позикового ринку.
Стримувати інфляцію підвищенням облікової ставки немає сенсу, оскільки природа нинішньої інфляції - ріст вартості витрат і девальвація гривні, а не фактори підвищення зарплат чи попиту. Інфляція витрат перекладається у ціни реалізації незалежно від процентної ставки, а девальвація гривні в теперішніх умовах структурного дефіциту валюти та гнучкого обмінного курсу залежить від обсягу інтервенцій НБУ, а не від рівня його процентної ставки.
Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".Критикуєш - пропонуй.
А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.
У нас шалений дефіцит бюджету.
Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.
Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.
Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)
Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?
А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.
Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.
Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.
Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!
Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку"
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3039 раз.
- Подякували: 2196 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
1
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03
Realist написав:
Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".Критикуєш - пропонуй.
А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.
У нас шалений дефіцит бюджету.
Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.
Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню
.
Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)
Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?
А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.
Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.
Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.
Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!
Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку"
ви підняли багато питань, обговорювати які можна довго. але є декілька технічних моментів.
ОВДП не прибирають гривню від слова зовсім. гривня спочатку йде в казначейство, але потім, через деякий час, повертається в банківську систему. гривню прибирають або валютні інтервенції, або через девал кількість гривні вирівнюється з кількістю товарів та послуг.
й велика ставка - таки вбиває виробництво. за свої ти можеш розвивати торгівлю. якщо кажемо про виробництво, то зазвичай будь яке дороге обладнання купується в кредит, бо немає стільки оборотних коштів. так робить весь світ.
а для ринків збуту треба що? - конкурентні переваги, в тому числі низькі ціни. а низькі ціни за рахунок чого забезпечуються - через девал та дешеву валюту країни
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7520
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 1550 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34972
|37238078
|
Чет 12 гру, 2024 14:17
чик
|
|2040
|13344584
|
|
|7978
|23249901
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|