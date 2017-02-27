Арбузова?)) Ото часи були..ееех..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:54
Додано: Чет 12 гру, 2024 11:43
Врахуйте, що дописи пана Богдана слід розглядати перш за все як альтернативну точку зору, але ні в якому випадку не як "алгоритм дій які потрібно зробити".
Критикуєш - пропонуй.
А що можна запропонувати, якщо ціль єдина - критика.
У нас шалений дефіцит бюджету.
Сам автор підтверджує, що ми покриваємо його за рахунок донорських коштів. Але бувають касові розриви. І ці розриви покриваються за рахунок ОВДП. А привабливість ОВДП прямопропорційно залежить від облікової ставки.
Також не слід забувати що облігації додатково стерилізують вільну гривню.
Давайте уявимо, що на вимогу автора ставку знизять до рівня інфляції (приблизно 12%)
Як ви думаєте, будуть охочі купити облігації із такою дохідністю чи вся ця гривня піде на валютний ринок і запустить ракету в космос?
А історія про те, що висока облікова ставка вбиває наш бізнес - це казка. По-перше сам автор підтверджує, що бізнес давно адаптувався і розвивається "за свої", а по-друге (і це головне), для того щоб розвиватись - потрібні ринки збуту. У нас же ж не комунізм, що виробляємо для досягнення плану. А збут - це вже окреме, унікальне питання. І якщо цей збут є, то і гроші (кредити) для розвитку бізнесу з'являться. А якщо збуту не має, то давай кредити хоч за 2-3%, це не допоможе.
Он свіжий приклад із Івано-Франківськцемент (я із Франківська і знаю про що говорю). Поляки вже плачуть, що треба квотувати імпорт цементу бо їхні заводи можуть залишитись без роботи. Тому ринок збуту - має бути на першому місці.
Ситуація складна. Як завжди, ми вибираємо рішення по принципу - "менше із двох зол". тому звичайно, що при такому підході завжди можна знайти за що критикувати.
Девальвація буде - це аксіома. Наша мета, щоб вона була не більша за інфляцію (різницю інфляції). А оскільки курс у нас вже не 20 а поза 40, то навіть 5% зміни курсу - це вже не 1 грн, а цілих дві!
Пора вже привикати, що коливання курсу в 20-30 копійок - це звичайне "дихання ринку"
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03
ви підняли багато питань, обговорювати які можна довго. але є декілька технічних моментів.
ОВДП не прибирають гривню від слова зовсім. гривня спочатку йде в казначейство, але потім, через деякий час, повертається в банківську систему. гривню прибирають або валютні інтервенції, або через девал кількість гривні вирівнюється з кількістю товарів та послуг.
й велика ставка - таки вбиває виробництво. за свої ти можеш розвивати торгівлю. якщо кажемо про виробництво, то зазвичай будь яке дороге обладнання купується в кредит, бо немає стільки оборотних коштів. так робить весь світ.
а для ринків збуту треба що? - конкурентні переваги, в тому числі низькі ціни. а низькі ціни за рахунок чого забезпечуються - через девал та дешеву валюту країни
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:45
Все так. Ви праві. Але ж це коло можна розіврвати на етапі Казначейство-банківська система, а далі не в нове коло через ОВДП, а на валютний ринок
Поюс у нас війна. Тому тут якась часка гривні через ОВДП-Мінфін-ЗСУ розчиняється у повітрі у вигляді розірваної кулі/гранати/артснаряду/безпілотника/ракети і т.п.
тут ви теж праві. Але знову таки, в масштабі України є невелика поправка. Левова частка обладнання якщо не іноземного виробництва, то на іноземних комплектуючих. Все це в жорсткій прив'язці до курсу валюти. Тому, щоб бізнес вкладав в обладнання, потрібно не тільки, щоб буди дешеві кредити, але щоб і девальвація мінімальна. А це протирічить наступній вашій фразі. Тому наш бізнес адаптувався і акумулює кошти та вкладається в обладнання "за свої". Таким чином мінімізує ризики. Або відкриває виробництва в Європі та на них бере кредити та купляє обладнання. Представництво закордоном також дає валютну виручу. (компенсація ризиків)
Дивлюсь я на поляків і потроху впевнююсь, що це лицемірство, коли у сусідів війна, а вони перш за все про себе думають - не таке вже і лицемірство. Нам потрібно вчитись захищати свого власного виробника. Але саме виробника. Подивіться що зараз відбувається у торгових мережах. У всіх власний імпорт. Власні торгові марки. У нас у виробництві харчових продуктів моду зараз диктує не виробник чи покупець, а продавець (супермаркет). Про легрпром сказати не можу бо не дотичний. Ну а товари тривалого використання - це майже все виключно імпорт.
Додано: Чет 12 гру, 2024 15:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Shaman
Картина дуже сумна.
Додано: Чет 12 гру, 2024 15:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 12 гру, 2024 15:16
Відповідь, чому так, ви й самі знаєте - відсутність дешевого фінансування. Коли вартість оборотного капіталу становить 20%+ річних, то в private label проекти з імпортом гратися можна, а у виробництво свого продукту - ні
Додано: Чет 12 гру, 2024 15:28
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5%.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу з питань монетарної політики, який відбувся 12 грудня.
"НБУ бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до 5% цілі на горизонті політики. Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів", – повідомив Пишний.
Разом з обліковою ставкою зростуть й інші ключові для банківської системи ставки: ставка за кредитами рефінансування з 16% до 16,5%, а також ставка за розміщення банками коштів на депозитних сертифікатах овернайт – з 13% до 13,5%.
Своє рішення Нацбанк ухвалив на тлі швидших темпів зростання інфляції. У листопаді ціни в Україні зросли на 11,2% порівняно з листопадом попереднього року. Крім цього, у Нацбанку очікують, що у найближчі місяці темпи росту цін продовжуватимуть зростати.
"Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску", – додали у Нацбанку.
Також у Нацбанку повідомили, що продовжать підвищувати облікову ставку у разі, якщо інфляційний тиск зберігатиметься.
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