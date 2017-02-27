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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11717117181171911720
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:19

  Striker написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх обміняти й що робити у разі відмови

Тиждень тому в банку перевіряв валюту, із доларами майже все добре було, тільки 9 шт по 100$ забракували, бо видно було грибок на ультрафіолеті. І було 5000€, візуально без жодних проблем, без грибку, але був трохи запах вогкості. На моє запитання до касира чи прийняла б вона їх, сказала, що ні. Поміняв без жодних проблем на гривню в обмінці поруч. Тому цікаво, чи має право касир відмовити у прийомі валюти через запах і чи є грибок, який видно тільки через ультрафіолет, легальною причиною для відмови у прийнятті.

По наличию грибка (а особенно его количество) на банкнотах - смогут прокомментировать эксперты: есть ли соответствующее распоряжение НБУ о запрете приема таких банкнот валюты от клиента.

Но, грибок окружает нас (людей) повсюду. Даже есть на коже человека...
А уж тем более на деньгах.
Любых деньгах, которые некоторое время были в обороте.

И то, что в кассе кто-то "находит грибок" на валюте под ультрафиолетом - это просто неимоверное достижение науки.
Это, как найти кислород или азот в атмосфере Земли.
Victor8
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