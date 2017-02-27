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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11717117181171911720
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:19

  Striker написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зношені або пошкоджені купюри: як і де їх обміняти й що робити у разі відмови

Тиждень тому в банку перевіряв валюту, із доларами майже все добре було, тільки 9 шт по 100$ забракували, бо видно було грибок на ультрафіолеті. І було 5000€, візуально без жодних проблем, без грибку, але був трохи запах вогкості. На моє запитання до касира чи прийняла б вона їх, сказала, що ні. Поміняв без жодних проблем на гривню в обмінці поруч. Тому цікаво, чи має право касир відмовити у прийомі валюти через запах і чи є грибок, який видно тільки через ультрафіолет, легальною причиною для відмови у прийнятті.

По наличию грибка (а особенно его количество) на банкнотах - смогут прокомментировать эксперты: есть ли соответствующее распоряжение НБУ о запрете приема таких банкнот валюты от клиента.

Но, грибок окружает нас (людей) повсюду. Даже есть на коже человека...
А уж тем более на деньгах.
Любых деньгах, которые некоторое время были в обороте.

И то, что в кассе кто-то "находит грибок" на валюте под ультрафиолетом - это просто неимоверное достижение науки.
Это, как найти кислород или азот в атмосфере Земли.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:49

ЄЦБ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Як йдеться у повідомленні ЄЦБ, ставка за депозитами тепер становить 3%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 3,15%, ставка за маржинальними кредитами – 3,4%.

Рішення співпало з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

«Більшість даних про базову інфляцію свідчить про те, що інфляція стабілізується біля середньострокової мети у 2% на стійкій основі», - йдеться в повідомленні регулятора.

Керівна рада ЄЦБ, як і раніше, «має твердий намір домогтися сповільнення інфляції до середньострокової мети», водночас із пресрелізу зникла фраза про те, що керівництво центробанку «утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки знадобиться для досягнення цієї мети».

Регулятор прогнозує, що 2024 року темпи зростання споживчих цін у єврозоні становитимуть 2,4%, 2025 року - 2,1%, 2026 року - 1,9%.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:15

Яким буде курс валют до кінця 2024 року

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:18

ЕЦБ подчеркнул свою приверженность подходу, основанному на данных и принятии решений от заседания к заседанию, воздерживаясь от предварительных обязательств по конкретному пути ставок. После объявления евро упал до $1,0470 с $1,0488 до снижения ставки.

Ограниченное падение стоимости евро можно объяснить рыночными ожиданиями, которые учитывали возможность более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов.

Одновременно привлекательность доллара США усилилась благодаря его статусу безопасного убежища и перспективам более высокой доходности. Крис Тернер, глобальный руководитель рынков в ING, отметил в отчете, что банк продолжает отдавать предпочтение доллару США из-за этих характеристик.

Доллар сохранял свою силу на протяжении декабря, в то время как торговые партнеры США, включая еврозону, готовы быстро снижать процентные ставки. По данным ING, индекс доллара DXY, который незначительно снизился на 0,1% до 106,581, имеет потенциал подняться к 107, если ЕЦБ намекнет на дополнительные снижения процентных ставок.

В отдельном прогнозе BNP Paribas Markets 360 предсказал продолжающееся снижение евро по отношению к доллару, ожидая паритета в 2025 году.
Victor8
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