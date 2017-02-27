Тиждень тому в банку перевіряв валюту, із доларами майже все добре було, тільки 9 шт по 100$ забракували, бо видно було грибок на ультрафіолеті. І було 5000€, візуально без жодних проблем, без грибку, але був трохи запах вогкості. На моє запитання до касира чи прийняла б вона їх, сказала, що ні. Поміняв без жодних проблем на гривню в обмінці поруч. Тому цікаво, чи має право касир відмовити у прийомі валюти через запах і чи є грибок, який видно тільки через ультрафіолет, легальною причиною для відмови у прийнятті.
По наличию грибка (а особенно его количество) на банкнотах - смогут прокомментировать эксперты: есть ли соответствующее распоряжение НБУ о запрете приема таких банкнот валюты от клиента.
Но, грибок окружает нас (людей) повсюду. Даже есть на коже человека... А уж тем более на деньгах. Любых деньгах, которые некоторое время были в обороте.
И то, что в кассе кто-то "находит грибок" на валюте под ультрафиолетом - это просто неимоверное достижение науки. Это, как найти кислород или азот в атмосфере Земли.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.
Як йдеться у повідомленні ЄЦБ, ставка за депозитами тепер становить 3%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 3,15%, ставка за маржинальними кредитами – 3,4%.
Рішення співпало з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.
«Більшість даних про базову інфляцію свідчить про те, що інфляція стабілізується біля середньострокової мети у 2% на стійкій основі», - йдеться в повідомленні регулятора.
Керівна рада ЄЦБ, як і раніше, «має твердий намір домогтися сповільнення інфляції до середньострокової мети», водночас із пресрелізу зникла фраза про те, що керівництво центробанку «утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки знадобиться для досягнення цієї мети». Регулятор прогнозує, що 2024 року темпи зростання споживчих цін у єврозоні становитимуть 2,4%, 2025 року - 2,1%, 2026 року - 1,9%.
ЕЦБ подчеркнул свою приверженность подходу, основанному на данных и принятии решений от заседания к заседанию, воздерживаясь от предварительных обязательств по конкретному пути ставок. После объявления евро упал до $1,0470 с $1,0488 до снижения ставки.
Ограниченное падение стоимости евро можно объяснить рыночными ожиданиями, которые учитывали возможность более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов.
Одновременно привлекательность доллара США усилилась благодаря его статусу безопасного убежища и перспективам более высокой доходности. Крис Тернер, глобальный руководитель рынков в ING, отметил в отчете, что банк продолжает отдавать предпочтение доллару США из-за этих характеристик.
Доллар сохранял свою силу на протяжении декабря, в то время как торговые партнеры США, включая еврозону, готовы быстро снижать процентные ставки. По данным ING, индекс доллара DXY, который незначительно снизился на 0,1% до 106,581, имеет потенциал подняться к 107, если ЕЦБ намекнет на дополнительные снижения процентных ставок.
В отдельном прогнозе BNP Paribas Markets 360 предсказал продолжающееся снижение евро по отношению к доллару, ожидая паритета в 2025 году.
Yuri_61 написав:НБУ продовжуэ дивувати учасників ринка, та навіть знущається з них: очікували, що долар на новий рік буде дорожчати? А ось вам - зуськи.
Зробіть добру справу - купіть в атб напередодні Нового року 20(а краще 30) видів продуктів і збережіть чек, а через рік - знову купіть тих же 20/30 видів продуктів. Буде дуже цікаво тут порівняти ріст цін!
В ідеалі - було б класно, якщо б декілька форумчан таке зробили - але вже не в атб, а в інших тц/магазинах.
Realist написав:потрібно вчитись захищати свого власного виробника. Але саме виробника.
Угу от я зараз напишу що відкрив нове виробництво, то долярчик знову на лайно зійде , правда воно "специфічне" - скільки продаю - стільки і роздаю - в результаті маю глибокий мінус, але виріб дуже якісний (я по іншому не можу). Хто "в темі" той оцінить характеристики:
Успіх написав:А хтось другий бізнес відкрив і рахує бабосики...
Третій я ж писав що :
Василь-Рівне написав:долярчик знову на лайно зійде
Але яким це треба бути тупорилим щоб не зрозуміти цієї фрази:
Василь-Рівне написав:в результаті маю глибокий мінус
І не розуміти що цей виріб якраз то і рятує не лише руки ноги бійців а і їх життя, я просто ошелешений рівнем тупості цього екземпляру От скажіть як оце так можна жити повністю без мізків? Тебе ж на дроновода там вчили і вигнали за непридатністю хоч щось вивчити крім копання та носіння бусоля чи що? Ти так там аватарив що навіть не зрозумів що тут на фото?
Успіх написав:Під час війни, хтось другу руку втратив... хтось - другу ногу...