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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11718117191172011721
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:58

  Успіх написав:Під час війни, хтось втратив три кінцівки...

А хтось третій бізнес відкрив і рахує бабосики...🤦🏻

Що «втратив» долярчик, окрім дрона?
І чи не на гроші «бізнесу» він годував сарделями навіть собак?
Hotab
 
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