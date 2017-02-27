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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11718117191172011721
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 09:46

  Сибарит написав:
  Успіх написав:В ідеалі - було б класно, якщо б декілька форумчан таке зробили ;) - але вже не в атб, а в інших тц/магазинах.

Зачем эти косвенные методы?

Там просто не вистачає розуму зрозуміти що різниця в цінах може бути не лише наслідком інфляції, а і наслідком урожаю-неврожаю в сільському господарстві,температурних коливань,стану справ на фронті, стану енергосистеми та інших факторів які прямо чи непрямо на це впливають
Василь-Рівне
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