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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 09:46
Сибарит написав: Успіх написав:
В ідеалі - було б класно, якщо б декілька форумчан таке зробили
- але вже не в атб, а в інших тц/магазинах.
Зачем эти косвенные методы?
Там просто не вистачає розуму зрозуміти що різниця в цінах може бути не лише наслідком інфляції, а і наслідком урожаю-неврожаю в сільському господарстві,температурних коливань,стану справ на фронті, стану енергосистеми та інших факторів які прямо чи непрямо на це впливають
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