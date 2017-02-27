Успіх написав:В ідеалі - було б класно, якщо б декілька форумчан таке зробили - але вже не в атб, а в інших тц/магазинах.
Зачем эти косвенные методы?
Там просто не вистачає розуму зрозуміти що різниця в цінах може бути не лише наслідком інфляції, а і наслідком урожаю-неврожаю в сільському господарстві,температурних коливань,стану справ на фронті, стану енергосистеми та інших факторів які прямо чи непрямо на це впливають
Серия сниженных ставок за последние несколько дней, включая масштабное смягчение сразу на 0,5% в Швейцарии и Канаде и на 0,25% в Европе, помогла резко укрепить доллар США, пишет Reuters.
USD вырос на 1% по отношению к евро, на 1,6% по отношению к швейцарскому франку и на 1,8% в паре с японской иеной.
Доллар США также получил импульс от роста доходности казначейских облигаций, так как инвесторы сократили ожидания агрессивного смягчения политики в США в следующем году. Рынки по-прежнему уверены в снижении ставки ФРС на следующей неделе, но практически отказались от ожиданий смягчения в январе 2025 года — шансы такого сценария оцениваются в 20%.
Сибарит написав:... ЗЫ в среднем ивыше ценовых сегментах ассортимент столь стремительно сокращается, что возможность повторить покупку через год выглядит маловероятной.
"Сто-пудово!", касается всего сегмента, идет не только рост цен (особенно заметный срравнивая с до-военными ценами), НО и заметное сокращение, замена ассортимента на более дешевые аналоги (И/ИЛИ - с более дешевыми ингредиентами), А ТАКЖЕ - с удорожанием ценника (в т.ч., и за счет уменьшения упаковки: был литр - стало 850 мл, встречается уже понижение и до 720, напр.; или - 500 г. - стало 360)...
ХОТЯ, рост цен - НЕ удивляет с учетом роста очевидных издержек/расходов, курса инвалюты и падения внутреннего производства.
В том же "метро" - ассортимент процентов на 50 - обновился, часть привычного ассортимента - пропала, у них появились уже "лишние" площади для сдачи в аренду... Напр., перед войной посуда из нержавейки была и индийская, и китайская, сейчас индию - не вижу...
Сибарит написав:... ЗЫ в среднем ивыше ценовых сегментах ассортимент столь стремительно сокращается, что возможность повторить покупку через год выглядит маловероятной.
"Сто-пудово!", касается всего сегмента, идет не только рост цен (особенно заметный срравнивая с до-военными ценами), НО и заметное сокращение, замена ассортимента на более дешевые аналоги (И/ИЛИ - с более дешевыми ингредиентами), А ТАКЖЕ - с удорожанием ценника (в т.ч., и за счет уменьшения упаковки: был литр - стало 850 мл, встречается уже понижение и до 720, напр.; или - 500 г. - стало 360)... ХОТЯ, рост цен - НЕ удивляет с учетом роста очевидных издержек/расходов, курса инвалюты и падения внутреннего производства. В том же "метро" - ассортимент процентов на 50 - обновился, часть привычного ассортимента - пропала, у них появились уже "лишние" площади для сдачи в аренду... Напр., перед войной посуда из нержавейки была и индийская, и китайская, сейчас индию - не вижу...
На початку повномасштабної взагалі спочатку було обмеження на витрати валюти на споживчий імпорт, а потім тільки на віскі млрд $ витрачали. Але парадокс в тому, що цього року більше підскочили ціни на борщовий набір ніж на хамони-ікри. Так що інфляція для бідніших верств значно потужніша.
Ой+ написав:Так що інфляція для бідніших верств значно потужніша.
глянути хоча б на масло - до війни пачка 50 грн зараз поза сотню, хорошої якості й поза 150
молоко, і все решта - ціни космос
Тут якраз глобальний вплив:
Станом на листопад 2024 року ф'ючерси на вершкове масло на Європейській енергетичній біржі досягли позначки 7900 євро за тонну, що є близьким до рекордного показника кінця вересня — 8260 євро за тонну. Додатковим чинником подорожчання стало зниження виробництва молока в європейському регіоні. https://hvylya.net/uk/news/303698-slivo ... a-prichina
Україна перетворилась з імпортера набілу на експортера.
Успіх написав:Зробіть добру справу - купіть в атб напередодні Нового року 20(а краще 30) видів продуктів і збережіть чек, а через рік - знову купіть тих же 20/30 видів продуктів. Буде дуже цікаво тут порівняти ріст цін! В ідеалі - було б класно, якщо б декілька форумчан таке зробили - але вже не в атб, а в інших тц/магазинах.
Ви всі чекали, напевно, що на НР долар подорожча? Але курс долара став таким непередбачуваним. як нібито, той, хто керує валютним курсом, навмисне це робить всупереч усталеним тенденціям, щоб збити з пантелику
Yuri_61 Пре вгору, не хвилюйтеся, ще ж не НР. Вчора НБУ мене дослухався і нарешті підняв ставку, лише на 0,5 %, що майже ніщо. Хоча, якщо дійсно хотів би таргетувати рівень інфляції, то мав би підвищувати ще на минулому засіданні принаймні на 1%, а вчора - на 2. На вчорашнє підвищення ринок наче "відреагував", певно в особі самого НБУ, який збільшив продаж валюти, але насправді ринок "не повівся", зростаємо. МБ 41.71
Ой+ написав:На початку повномасштабної взагалі спочатку було обмеження на витрати валюти на споживчий імпорт, а потім тільки на віскі млрд $ витрачали. Але парадокс в тому, що цього року більше підскочили ціни на борщовий набір ніж на хамони-ікри. Так що інфляція для бідніших верств значно потужніша.
Так, було таке, але виявилось, що наповнення бюджету за рахунок ПДВ із імпортованих товарів дуже суттєве і від цієї відмовились. Ціни на борщовий набір завжди коливаються і прямо залежать від витрат аграріїв та погоди.