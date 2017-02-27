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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11719117201172111722
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:42

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  greenozon написав:глянути хоча б на масло - до війни пачка 50 грн зараз поза сотню, хорошої якості й поза 150

молоко, і все решта - ціни космос
  Visky написав:На 41 % дорожче ніж торік українцям обійдеться різдвяний стіл-2024
Так отож!(хоч по цьому взяти)
А то мені один на Київській гілці щось втирав про гривневе ОВДП і т.п., щоб перекрити інфляцію, яка наче трошки менша за відсотки по ОВДП!

То хочеться сказати всім - що, перекрили????🤦🏻

Так, нехай, щось більше подорожчало, щось менше...
Але ХТО тут вірить, що в середньому, продукти подорожчали менше, ніж дало за рік гривневе ОВДП?!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:43

  Visky написав:Yuri_61 Пре вгору, не хвилюйтеся, ще ж не НР. Вчора НБУ мене дослухався і нарешті підняв ставку, лише на 0,5 %, що майже ніщо. Хоча, якщо дійсно хотів би таргетувати рівень інфляції, то мав би підвищувати ще на минулому засіданні принаймні на 1%, а вчора - на 2. На вчорашнє підвищення ринок наче "відреагував", певно в особі самого НБУ, який збільшив продаж валюти, але насправді ринок "не повівся", зростаємо.
МБ 41.71
Хоча не забуваймо, що $ з кінця вересня зростає до майже всіх валют і от відносно Є з тих пір курс ₴ таки теж зростає, тобто Є/₴ падає
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:47

Продукти подорожчали, бо відчувають курс 37)))

  Yuri_61 написав:Ви всі чекали, напевно, що на НР долар подорожча?
Але курс долара став таким непередбачуваним. як нібито, той, хто керує валютним курсом, навмисне це робить всупереч усталеним тенденціям, щоб збити з пантелику

Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39 :roll: :mrgreen:
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