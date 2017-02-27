|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:42
greenozon написав:
глянути хоча б на масло - до війни пачка 50 грн зараз поза сотню, хорошої якості й поза 150
молоко, і все решта - ціни космос
Visky написав:На 41 % дорожче ніж торік
українцям обійдеться різдвяний стіл-2024
Так отож!(хоч по цьому взяти)
А то мені один на Київській гілці щось втирав про гривневе ОВДП і т.п., щоб перекрити інфляцію, яка наче трошки менша за відсотки по ОВДП!
То хочеться сказати всім - що, перекрили????
🤦🏻
Так, нехай, щось більше подорожчало, щось менше...
Але ХТО тут вірить, що в середньому, продукти подорожчали менше, ніж дало за рік гривневе ОВДП?!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7257
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:43
Visky написав:Yuri_61
Пре вгору, не хвилюйтеся, ще ж не НР. Вчора НБУ мене дослухався і нарешті підняв ставку, лише на 0,5 %, що майже ніщо. Хоча, якщо дійсно хотів би таргетувати рівень інфляції, то мав би підвищувати ще на минулому засіданні принаймні на 1%, а вчора - на 2. На вчорашнє підвищення ринок наче "відреагував", певно в особі самого НБУ, який збільшив продаж валюти, але насправді ринок "не повівся", зростаємо.
МБ 41.71
Хоча не забуваймо, що $ з кінця вересня зростає до майже всіх валют і от відносно Є з тих пір курс ₴ таки теж зростає, тобто Є/₴ падає
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1324
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:47
Yuri_61 написав:
Ви всі чекали, напевно, що на НР долар подорожча?
Але курс долара став таким непередбачуваним. як нібито, той, хто керує валютним курсом, навмисне це робить всупереч усталеним тенденціям, щоб збити з пантелику
Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7257
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34980
|37242866
|
П'ят 13 гру, 2024 15:23
osafly
|
|2040
|13345742
|
|
|7978
|23250440
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|