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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11719117201172111722
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:42

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  greenozon написав:глянути хоча б на масло - до війни пачка 50 грн зараз поза сотню, хорошої якості й поза 150

молоко, і все решта - ціни космос
  Visky написав:На 41 % дорожче ніж торік українцям обійдеться різдвяний стіл-2024
Так отож!(хоч по цьому взяти)
А то мені один на Київській гілці щось втирав про гривневе ОВДП і т.п., щоб перекрити інфляцію, яка наче трошки менша за відсотки по ОВДП!

То хочеться сказати всім - що, перекрили????🤦🏻

Так, нехай, щось більше подорожчало, щось менше...
Але ХТО тут вірить, що в середньому, продукти подорожчали менше, ніж дало за рік гривневе ОВДП?!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:43

  Visky написав:Yuri_61 Пре вгору, не хвилюйтеся, ще ж не НР. Вчора НБУ мене дослухався і нарешті підняв ставку, лише на 0,5 %, що майже ніщо. Хоча, якщо дійсно хотів би таргетувати рівень інфляції, то мав би підвищувати ще на минулому засіданні принаймні на 1%, а вчора - на 2. На вчорашнє підвищення ринок наче "відреагував", певно в особі самого НБУ, який збільшив продаж валюти, але насправді ринок "не повівся", зростаємо.
МБ 41.71
Хоча не забуваймо, що $ з кінця вересня зростає до майже всіх валют і от відносно Є з тих пір курс ₴ таки теж зростає, тобто Є/₴ падає
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:47

Продукти подорожчали, бо відчувають курс 37)))

  Yuri_61 написав:Ви всі чекали, напевно, що на НР долар подорожча?
Але курс долара став таким непередбачуваним. як нібито, той, хто керує валютним курсом, навмисне це робить всупереч усталеним тенденціям, щоб збити з пантелику

Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39 :roll: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Ціни на борщовий набір завжди коливаються і прямо залежать від витрат аграріїв та погоди.

Та так, але і Херсонська обл. та інші зараз втратили багато.
  Успіх написав:Але ХТО тут вірить, що в середньому, продукти подорожчали менше, ніж дало за рік гривневе ОВДП?!

Інфляцію рахують не тільки по продуктах, хоча в нас в середнього домогосподарства близько 50% витрат сюда іде.
Дивимось за три роки:
Зображення
От гречка зробила кульбіт і після +100 грн/кг дешевша як до війни.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:35

  moveton написав:
  flysoulfly написав:от до речі, а в якому банку через аппку є можливість
напряму, а не через гривні, щоб USD - EUR мінять вигідно :?:


думаю, что много ещё где

обмен прямой без лимитов работает
не факт.

от ТАСя :( - через... гривню
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Дивимось за три роки
Що моєму смартфону не вистачає, що він не бачить зображення?
Тільки пише:
"Зображення"
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:58


а бюджет напевне може купувати валюту напряму, без міжбанку?

й головне питання - Міноборони купує валюту напряму чи через свої агенції все одно на міжбанку?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:02

Успіх Джерело:
Як за час повномасштабної війни подорожчали базові продукти
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/29/in ... i-produkty
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:10

  flysoulfly написав:
  moveton написав:думаю, что много ещё где
обмен прямой без лимитов работает
не факт.
от ТАСя :( - через... гривню

Я ж не говорил, что везде. Смотреть надо в конкретном банке. Если кто все проверит и удостоверится, что кросс-курс есть только в трёх вышеупомянутых, то я спорить не буду 8)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:24

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Ой+ написав:Успіх Джерело:
Як за час повномасштабної війни подорожчали базові продукти
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/29/in ... i-produkty

Я ж і кажу, що інфляцію по продуктах НЕ перекриває дохід по ОВДП!
Бо по інших речах, то так - купив умовну дрельку/болгарку і не купуєш її вже 5-7-10р!
Чи пилос/холодильник і т.п.
А продукти купуються щодня!
І їх не можна закупити на 5-7-10р...
Тому на них і великі витрати!

Я вже колись казав, що сім'я(залежно скільки чоловік 3-4-5) за місяць/два витрачає суму, що можна купити 1 холодильник/чи пралку "середньої якості "!
Тобто, за рік витрачають суму, за яку можна купити холодильників/пралок 6-12шт!!!
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