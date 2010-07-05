Visky написав:Yuri_61 Пре вгору, не хвилюйтеся, ще ж не НР. Вчора НБУ мене дослухався і нарешті підняв ставку, лише на 0,5 %, що майже ніщо. Хоча, якщо дійсно хотів би таргетувати рівень інфляції, то мав би підвищувати ще на минулому засіданні принаймні на 1%, а вчора - на 2. На вчорашнє підвищення ринок наче "відреагував", певно в особі самого НБУ, який збільшив продаж валюти, але насправді ринок "не повівся", зростаємо. МБ 41.71
Хоча не забуваймо, що $ з кінця вересня зростає до майже всіх валют і от відносно Є з тих пір курс ₴ таки теж зростає, тобто Є/₴ падає
Yuri_61 написав:Ви всі чекали, напевно, що на НР долар подорожча? Але курс долара став таким непередбачуваним. як нібито, той, хто керує валютним курсом, навмисне це робить всупереч усталеним тенденціям, щоб збити з пантелику
Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40 Або й пА39
Я ж і кажу, що інфляцію по продуктах НЕ перекриває дохід по ОВДП! Бо по інших речах, то так - купив умовну дрельку/болгарку і не купуєш її вже 5-7-10р! Чи пилос/холодильник і т.п. А продукти купуються щодня! І їх не можна закупити на 5-7-10р... Тому на них і великі витрати!
Я вже колись казав, що сім'я(залежно скільки чоловік 3-4-5) за місяць/два витрачає суму, що можна купити 1 холодильник/чи пралку "середньої якості "! Тобто, за рік витрачають суму, за яку можна купити холодильників/пралок 6-12шт!!!