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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11720117211172211723
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39 :roll: :mrgreen:

Дурень думкою радіє - саме з того багатіє :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39 :roll: :mrgreen:

Дурень думкою радіє - саме з того багатіє :mrgreen:
Дурачок, то що там в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?

Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!

То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі?

А що ти хотів - йде війна, а ти хочеш під час війни збагатитись? :shock:
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