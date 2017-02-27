Дурень думкою радіє - саме з того багатіє
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52
Дурачок, то що там в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?
Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!
То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі?
А що ти хотів - йде війна, а ти хочеш під час війни збагатитись?
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