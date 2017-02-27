Дурень думкою радіє - саме з того багатіє
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52
Дурачок, то що там в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?
Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!
То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі?
А що ти хотів - йде війна, а ти хочеш під час війни збагатитись?
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
багато обговорень продуктової інфляції. а от про деякі прикольні речі тиша - чи поки хтось про це не напише, то цього й немає. а саме - НБУ не показав суму інтервенцій за тиждень, хоча зазвичай в такий час ця цифра є (можу помилятись).
й можливо тому, що на цьому тижні можемо встановити річний рекорд інтервенцій. бо лише за чотири дні інтервенції вже склали більше 800 млн дол. й сьогодні був наче не вихідний. рекорд цього року за тиждень - 1 091 млн дол.
на фоні таких інтервенцій зростання курсу лише на 30 коп - це ні про що. одна з причин такого зростання дефіциту валюти - збільшення попиту зі сторони клієнтів банків - за перші три дні тижні (за четвер-п'ятницю ще немає інфо) попит склав 350 млн дол на день при середньому менше 300 млн дол. так що щоденний дефіцит склав 120 млн дол. населення купує на попередньому рівні десь 50 млн дол на день.
спостерігаємо далі...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 13 гру, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Попроси свою дружину вона розумніша в рази за тебе і відкриє, або сина (дуже сумніваюсь що він реально твій, враховуючи з твоїх розСказок про успіхи на олімпіадах ) він також тицьне твоє тупе нахабно примітивне рило в ту програму яке відкриває стандартне фото з джіпіейч розширенням Ще раз для тупорилого прикріплюю тут фото, в якому ти розумієшся як свиня в апельсинах, хоча тебе і намагались безуспішно цьому навчати, але постійний аватаризм нікому ще розуму не додавав і ти не виключення.
І так я на крові його будую, на рашистській крові, і так я в пішов в мінус, бо для третьої штурмової віддаю без грошей, а так як це мінус то це не надто бізнес, скоріш за все донати на ЗСУ, але якщо ти профінансуєш хоча би 5 таких виробів, то тоді можеш називати це бізнесом, продовжувати хейтити мене, ображати, я стерплю заради такої потрібної пацанам справи - то як по руках?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:16, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:11
але зараз й в мене "зображення" мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.
й hostingkartinok.com не відкривається зараз...
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:19
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:23
Киевстар, небось? На нём уже 10 лет все знают, что hostingkartinok.com - это опаснейший вражеский ресурс. На остальных провайдерах не встречал, чтобы закрывали.
Впрочем, это не отрицает, что жена или сын могут и просветить, как смотреть ресурсы, к которым текущий провайдер прямой путь блокирует. В 2014м этот аспект компьютерной грамотности ради всяких Жадноклассников массово изучался просто взрывными темпами.
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