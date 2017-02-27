Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:03

Успіх написав: в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається? в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?

Успіх написав: Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!



То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі? Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі?

Попроси свою дружину вона розумніша в рази за тебе і відкриє, або сина (дуже сумніваюсь що він реально твій, враховуючи з твоїх розСказок про успіхи на олімпіадах) він також тицьне твоє тупе нахабно примітивне рило в ту програму яке відкриває стандартне фото з джіпіейч розширеннямЩе раз для тупорилого прикріплюю тут фото, в якому ти розумієшся як свиня в апельсинах, хоча тебе і намагались безуспішно цьому навчати, але постійний аватаризм нікому ще розуму не додавав і ти не виключення.І так я на крові його будую, на рашистській крові, і так я в пішов в мінус, бо для третьої штурмової віддаю без грошей, а так як це мінус то це не надто бізнес, скоріш за все донати на ЗСУ, але якщо ти профінансуєш хоча би 5 таких виробів, то тоді можеш називати це бізнесом, продовжувати хейтити мене, ображати, я стерплю заради такої потрібної пацанам справи - то як по руках?