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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11720117211172211723
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39 :roll: :mrgreen:

Дурень думкою радіє - саме з того багатіє :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Ну нічого... - наступного року будемо здавати долярчики пА40
Або й пА39 :roll: :mrgreen:

Дурень думкою радіє - саме з того багатіє :mrgreen:
Дурачок, то що там в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?

Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!

То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі?

А що ти хотів - йде війна, а ти хочеш під час війни збагатитись? :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

багато обговорень продуктової інфляції. а от про деякі прикольні речі тиша - чи поки хтось про це не напише, то цього й немає. а саме - НБУ не показав суму інтервенцій за тиждень, хоча зазвичай в такий час ця цифра є (можу помилятись).

й можливо тому, що на цьому тижні можемо встановити річний рекорд інтервенцій. бо лише за чотири дні інтервенції вже склали більше 800 млн дол. й сьогодні був наче не вихідний. рекорд цього року за тиждень - 1 091 млн дол.

на фоні таких інтервенцій зростання курсу лише на 30 коп - це ні про що. одна з причин такого зростання дефіциту валюти - збільшення попиту зі сторони клієнтів банків - за перші три дні тижні (за четвер-п'ятницю ще немає інфо) попит склав 350 млн дол на день при середньому менше 300 млн дол. так що щоденний дефіцит склав 120 млн дол. населення купує на попередньому рівні десь 50 млн дол на день.

спостерігаємо далі...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 13 гру, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?

Попроси свою дружину вона розумніша в рази за тебе і відкриє, або сина (дуже сумніваюсь що він реально твій, враховуючи з твоїх розСказок про успіхи на олімпіадах :wink: ) він також тицьне твоє тупе нахабно примітивне рило в ту програму яке відкриває стандартне фото з джіпіейч розширенням :mrgreen: Ще раз для тупорилого прикріплюю тут фото, в якому ти розумієшся як свиня в апельсинах, хоча тебе і намагались безуспішно цьому навчати, але постійний аватаризм нікому ще розуму не додавав і ти не виключення.
  Успіх написав:Бо покищо, ти в мене - "бізнесмен на крові"!

То кажеш, що трохи пішов в мінус у третьому своєму бізнесі?

І так я на крові його будую, на рашистській крові, і так я в пішов в мінус, бо для третьої штурмової віддаю без грошей, а так як це мінус то це не надто бізнес, скоріш за все донати на ЗСУ, але якщо ти профінансуєш хоча би 5 таких виробів, то тоді можеш називати це бізнесом, продовжувати хейтити мене, ображати, я стерплю заради такої потрібної пацанам справи - то як по руках? :wink:

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:16, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:11

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:в тебе на зображенні було, бо в мене не відкривається?

Попроси свою дружину вона розумніша в рази за тебе і відкриє, або сина (дуже сумніваюсь що він реально твій, враховуючи з твоїх розСказок про успіхи на олімпіадах :wink: ) він також тицьне твоє тупе нахабно примітивне рило в ту програму яке відкриває стандартне фото з джіпіейч розширенням :mrgreen: Ще раз для тупорилого прикріплюю тут фото, в якому ти розумієшся як свиня в апельсинах, хоча тебе і намагались безуспішно цьому навчати, але постійний аватаризм нікому ще розуму не додавав і ти не виключення.

Зображення

але зараз й в мене "зображення" :oops: мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.

й hostingkartinok.com не відкривається зараз...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:19

Shaman
Дивно ок додаю посилання з іншого хостінгу

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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:23

  Shaman написав:але зараз й в мене "зображення" :oops: мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.

й hostingkartinok.com не відкривається зараз...

Киевстар, небось? :wink: На нём уже 10 лет все знают, что hostingkartinok.com - это опаснейший вражеский ресурс. На остальных провайдерах не встречал, чтобы закрывали.

Впрочем, это не отрицает, что жена или сын могут и просветить, как смотреть ресурсы, к которым текущий провайдер прямой путь блокирует. В 2014м этот аспект компьютерной грамотности ради всяких Жадноклассников массово изучался просто взрывными темпами.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:41

  Shaman написав:багато обговорень продуктової інфляції. а от про деякі прикольні речі тиша - чи поки хтось про це не напише, то цього й немає. а саме - НБУ не показав суму інтервенцій за тиждень, хоча зазвичай в такий час ця цифра є (можу помилятись).

й можливо тому, що на цьому тижні можемо встановити річний рекорд інтервенцій. бо лише за чотири дні інтервенції вже склали більше 800 млн дол. й сьогодні був наче не вихідний. рекорд цього року за тиждень - 1 091 млн дол.

на фоні таких інтервенцій зростання курсу лише на 30 коп - це ні про що. одна з причин такого зростання дефіциту валюти - збільшення попиту зі сторони клієнтів банків - за перші три дні тижні (за четвер-п'ятницю ще немає інфо) попит склав 350 млн дол на день при середньому менше 300 млн дол. так що щоденний дефіцит склав 120 млн дол. населення купує на попередньому рівні десь 50 млн дол на день.

спостерігаємо далі...



а еще раздвинули разницу между синими и зелеными долларами, которая раньше составляла 3-5 копеек, а сейчас доходит до 20
интересно, с чем связано.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:51

smdtranz

а еще раздвинули разницу между синими и зелеными долларами, которая раньше составляла 3-5 копеек, а сейчас доходит до 20


Тумба зеленого банку не приймає зелені?
Знайшов в сусєках під грушею 150 аркушів , з них 50 ДО 2006 року.. Думаю куди прилаштувати..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:19

  Hotab написав:Знайшов в сусєках під грушею 150 аркушів , з них 50 ДО 2006 року.. Думаю куди прилаштувати..

А що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів.
Striker
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