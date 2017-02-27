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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11721117221172311724
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:29

Striker

що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів


Банки беруть (неохоче) , обмінки беруть дешевше, продавці авто (не в салоні) і нерухомості (не в ВП) не хочуть їх бачити.
Африка не бере нічого крім синіх. В столиці ЦАР запропонували з дисконтом 30% взяти.
А так то взагалі «100 доларів це завжди 100 доларів. США ніколи не вилучали з обігу своєї валюти і ніколи цього не зроблять». (соціальна реклама кінця 90-х на ТБ) )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:37

  Hotab написав:неохоче


помнится в Индии меняли баксы в банке, так там за курс можно поторговаться, причем по классической индийской тактике — разворачиваешься и уходишь с деньгами, а кассир выбегает следом за клиентом и кричит что-то вроде «ладно, фиг с тобой, давай по 70 и по рукам»
а перед этим было «ну то в столице вы может и меняли по 71, а у нас тут максимум 68»

так скоро и у нас будет.
smdtranz
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