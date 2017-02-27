|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2024 00:29
Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів
Банки беруть (неохоче) , обмінки беруть дешевше, продавці авто (не в салоні) і нерухомості (не в ВП) не хочуть їх бачити.
Африка не бере нічого крім синіх. В столиці ЦАР запропонували з дисконтом 30% взяти.
А так то взагалі «100 доларів це завжди 100 доларів. США ніколи не вилучали з обігу своєї валюти і ніколи цього не зроблять». (соціальна реклама кінця 90-х на ТБ) )
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13781
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 2293 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 14 гру, 2024 02:37
Hotab написав:
неохоче
помнится в Индии меняли баксы в банке, так там за курс можно поторговаться, причем по классической индийской тактике — разворачиваешься и уходишь с деньгами, а кассир выбегает следом за клиентом и кричит что-то вроде «ладно, фиг с тобой, давай по 70 и по рукам»
а перед этим было «ну то в столице вы может и меняли по 71, а у нас тут максимум 68»
так скоро и у нас будет.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34986
|37244150
|
Суб 14 гру, 2024 01:58
elron
|
|2040
|13346135
|
|
|7978
|23250612
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|