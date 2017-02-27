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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2024 00:29
Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів
Банки беруть (неохоче) , обмінки беруть дешевше, продавці авто (не в салоні) і нерухомості (не в ВП) не хочуть їх бачити.
Африка не бере нічого крім синіх. В столиці ЦАР запропонували з дисконтом 30% взяти.
А так то взагалі «100 доларів це завжди 100 доларів. США ніколи не вилучали з обігу своєї валюти і ніколи цього не зроблять». (соціальна реклама кінця 90-х на ТБ) )
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Додано: Суб 14 гру, 2024 02:37
Hotab написав:
неохоче
помнится в Индии меняли баксы в банке, так там за курс можно поторговаться, причем по классической индийской тактике — разворачиваешься и уходишь с деньгами, а кассир выбегает следом за клиентом и кричит что-то вроде «ладно, фиг с тобой, давай по 70 и по рукам»
а перед этим было «ну то в столице вы может и меняли по 71, а у нас тут максимум 68»
так скоро и у нас будет.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 05:52
Shaman написав:
але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави
Що мається на увазі під слабкою національною валютою, її постійне знецінення чи співвідношення обмінного курсу? При стабільному курсі співвідношення цифр не має значення. Постійне знецінення грошей – це ознака хворої економіки, в якій національне виробництво не може розвиватися, а іноземний бізнес не інвестуватиме в неї. Тому стабільний курс національної валюти, стабільність законів та викорінення корупції – це важливі та взаємопов'язані умови для успішного розвитку економіки. Решта то вербальні інтервенції, балачки, популізм і демагогія.
Востаннє редагувалось liteon
в Суб 14 гру, 2024 05:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 05:56
Hotab написав:Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів
Банки беруть (неохоче)
Охоче, неохоче... Покладіть в банк зелені, потім зніміть сині. Все просто.
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