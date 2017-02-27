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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11722117231172411725>
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:29

Striker

що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів


Банки беруть (неохоче) , обмінки беруть дешевше, продавці авто (не в салоні) і нерухомості (не в ВП) не хочуть їх бачити.
Африка не бере нічого крім синіх. В столиці ЦАР запропонували з дисконтом 30% взяти.
А так то взагалі «100 доларів це завжди 100 доларів. США ніколи не вилучали з обігу своєї валюти і ніколи цього не зроблять». (соціальна реклама кінця 90-х на ТБ) )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:37

  Hotab написав:неохоче


помнится в Индии меняли баксы в банке, так там за курс можно поторговаться, причем по классической индийской тактике — разворачиваешься и уходишь с деньгами, а кассир выбегает следом за клиентом и кричит что-то вроде «ладно, фиг с тобой, давай по 70 и по рукам»
а перед этим было «ну то в столице вы может и меняли по 71, а у нас тут максимум 68»

так скоро и у нас будет.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 05:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави 8)

Що мається на увазі під слабкою національною валютою, її постійне знецінення чи співвідношення обмінного курсу? При стабільному курсі співвідношення цифр не має значення. Постійне знецінення грошей – це ознака хворої економіки, в якій національне виробництво не може розвиватися, а іноземний бізнес не інвестуватиме в неї. Тому стабільний курс національної валюти, стабільність законів та викорінення корупції – це важливі та взаємопов'язані умови для успішного розвитку економіки. Решта то вербальні інтервенції, балачки, популізм і демагогія.
Востаннє редагувалось liteon в Суб 14 гру, 2024 05:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 05:56

  Hotab написав:Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів

Банки беруть (неохоче)

Охоче, неохоче... Покладіть в банк зелені, потім зніміть сині. Все просто.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 06:26

  smdtranz написав:а еще раздвинули разницу между синими и зелеными долларами, которая раньше составляла 3-5 копеек, а сейчас доходит до 20
интересно, с чем связано.

У нас 8-10 копійок. Локальні коливання.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:43

  Amat написав:Всім привіт!

Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?

коли піде відкіт
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:45

  Hotab написав:Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів

Банки беруть (неохоче) , обмінки беруть дешевше, продавці авто (не в салоні) і нерухомості (не в ВП) не хочуть їх бачити.
Африка не бере нічого крім синіх. В столиці ЦАР запропонували з дисконтом 30% взяти.
А так то взагалі «100 доларів це завжди 100 доларів. США ніколи не вилучали з обігу своєї валюти і ніколи цього не зроблять». (соціальна реклама кінця 90-х на ТБ) )

спочатку кепкували, що це наша дурість, а тепер виходить, що не тільки... це з чим пов'язано - велика кількість підробок? чи теж ірраціонально?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:47

  Amat написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Amat написав:Всім привіт!

Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
А для чего конверт.?. Всегда вопрос... Положить у.е в подушку потом? Если собирать у.е. постепенно на какую то покупку, предпол. недвижимость, то покупайте у.е. когда есть грн и не ждите лучших курсов. У вас что в сундуке млн.грн.? Думаю 10+ баксов или 10- баксов, не сыграют особой роли.


Пане Ігоре Олексійовичу, дозволю собі нагадати Вам, що це тема "валютний ринок"... Вся суть якого була в "зловити момент та вчасно вдягнути кєди"...

Зрозуміло, що стратегічно треба купувати бакси.
Тактично. в поточному стані також
А от операційно, не зважаючи на "ручне керування" всеж таки можна спробувати погратись.
Тим паче, що останні кілька років, коливання (відкати) таки були кожно року...

Стосовно сумм скажу вам так. Я мав відкупитись ще по 38,5 але часу не було.
Тепер плавно підходимо до 42. Як наслідок я втрачаю 10%. Ок, сам винен.
Але ж є надія на відкат і тоді я може втрачу лише 5-7%

P.S. Хіба мільйон гривень в наш час то багато ? Я пам'ятаю ще часи, коли тут люди гралися "на качелях" від 50к у.е. І казали, що менша сума не має сенсу... бо клопітно (-:

якби при 38.5 вкладав в ОВДП, то під кінець року при 42 буде в 0% з врахуванням "купонів" і "купонів на купони ", теоретично, якщо найкраща крутилася а не лежала під грушею, маєте приблизно 0%+, що досить непогано в наш час
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:52

  liteon написав:
  Shaman написав:але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави 8)

Що мається на увазі під слабкою національною валютою, її постійне знецінення чи співвідношення обмінного курсу? При стабільному курсі співвідношення цифр не має значення. Постійне знецінення грошей – це ознака хворої економіки, в якій національне виробництво не може розвиватися, а іноземний бізнес не інвестуватиме в неї. Тому стабільний курс національної валюти, стабільність законів та викорінення корупції – це важливі та взаємопов'язані умови для успішного розвитку економіки. Решта то вербальні інтервенції, балачки, популізм і демагогія.

Нісенітниці про "корисну девальвацію" ["як в Японії"] від "Икспертів" регулярно замовляли структури рудого гудка.
Немає зв'язку між обсягами українського експорту та девальвацією (лише зменшення собівартості у гудка).
Накопичення - одна з основних функцій грошей, до речі. Накопичення в гривні - для сильних духом.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:03

  Shaman написав:
й велика ставка - таки вбиває виробництво. за свої ти можеш розвивати торгівлю. якщо кажемо про виробництво, то зазвичай будь яке дороге обладнання купується в кредит, бо немає стільки оборотних коштів. так робить весь світ.

а для ринків збуту треба що? - конкурентні переваги, в тому числі низькі ціни. а низькі ціни за рахунок чого забезпечуються - через девал та дешеву валюту країни 8)

інфляція згідно Данилишина за рік буде 11..12%, а облікова ставка НБУ 13%,
"велика ставка" виходить 1..2% плюс "інтерес" банку плюс "премія за ризик", може не там копаєте. І про податки нічого, мабуть, оживляють економіку.

вже не 13% а 13.5%
  Радіо написав:Ставка 13,5%. Трохи неочікувано

курс посипався неконтрольовано, а так співав НБУ про низьку інфліяцію 5%, і про перспективи пониження ставки, стабільність а Уряд заклав бюджет до вересня, бо мала війна закінчитися, проффесіонали 82 левела
flyman
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