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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11722117231172411725
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:вже не 13% а 13.5%

Це на папері. А реально депозитні сертифікати під 16% і рефінансування під 16.5%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:46

  flyman написав:курс посипався неконтрольовано
це коли ПОСИПАВСЯ? - з 41.22 до 41.66 :mrgreen: може це за тиждень так ПОСИПАВСЯ чи за який час? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:15

«Трамп прийде - з курсом гривні порядок наведе»

  flysoulfly написав:
  flyman написав:курс посипався неконтрольовано
це коли ПОСИПАВСЯ? - з 41.22 до 41.66 :mrgreen: може це за тиждень так ПОСИПАВСЯ чи за який час? :mrgreen:

У страху великі очі. Сидіти на палаючих гривневих ОВДП до травня 25 без нервів і карвалолу можуть не тільки лиш всі. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:21

Shaman

спочатку кепкували, що це наша дурість, а тепер виходить, що не тільки... це з чим пов'язано - велика кількість підробок? чи теж ірраціонально?


Думаю що крупні імпортери побажали синіх, отже всі мілкі торгаші , «долярчики» в містах і містечках теж скирдують на закупку товару саме сині.
Hotab
 
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