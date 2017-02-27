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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:51
flyman написав:
вже не 13% а 13.5%
Це на папері. А реально депозитні сертифікати під 16% і рефінансування під 16.5%
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Додано: Суб 14 гру, 2024 14:46
flyman написав:
курс посипався неконтрольовано
це коли ПОСИПАВСЯ? - з 41.22 до 41.66
може це за тиждень так ПОСИПАВСЯ чи за який час?
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flysoulfly
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:15
flysoulfly написав: flyman написав:
курс посипався неконтрольовано
це коли ПОСИПАВСЯ? - з 41.22 до 41.66
може це за тиждень так ПОСИПАВСЯ чи за який час?
У страху великі очі. Сидіти на палаючих гривневих ОВДП до травня 25 без нервів і карвалолу можуть не тільки лиш всі.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:21
Shaman
спочатку кепкували, що це наша дурість, а тепер виходить, що не тільки... це з чим пов'язано - велика кількість підробок? чи теж ірраціонально?
Думаю що крупні імпортери побажали синіх, отже всі мілкі торгаші , «долярчики» в містах і містечках теж скирдують на закупку товару саме сині.
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