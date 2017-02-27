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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11722117231172411725
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:вже не 13% а 13.5%

Це на папері. А реально депозитні сертифікати під 16% і рефінансування під 16.5%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:46

  flyman написав:курс посипався неконтрольовано
це коли ПОСИПАВСЯ? - з 41.22 до 41.66 :mrgreen: може це за тиждень так ПОСИПАВСЯ чи за який час? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:15

«Трамп прийде - з курсом гривні порядок наведе»

  flysoulfly написав:
  flyman написав:курс посипався неконтрольовано
це коли ПОСИПАВСЯ? - з 41.22 до 41.66 :mrgreen: може це за тиждень так ПОСИПАВСЯ чи за який час? :mrgreen:

У страху великі очі. Сидіти на палаючих гривневих ОВДП до травня 25 без нервів і карвалолу можуть не тільки лиш всі. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:21

Shaman

спочатку кепкували, що це наша дурість, а тепер виходить, що не тільки... це з чим пов'язано - велика кількість підробок? чи теж ірраціонально?


Думаю що крупні імпортери побажали синіх, отже всі мілкі торгаші , «долярчики» в містах і містечках теж скирдують на закупку товару саме сині.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:50

  Hotab написав:Shaman

спочатку кепкували, що це наша дурість, а тепер виходить, що не тільки... це з чим пов'язано - велика кількість підробок? чи теж ірраціонально?


Думаю що крупні імпортери побажали синіх, отже всі мілкі торгаші , «долярчики» в містах і містечках теж скирдують на закупку товару саме сині.


Львів
немає таких проблем у канторі
беруть старі, білі, зелені, не зовсім вбитий шмельц
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:54

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:якби при 38.5 вкладав в ОВДП, то під кінець року при 42 буде в 0% з врахуванням "купонів" і "купонів на купони ", теоретично, якщо найкраща крутилася а не лежала під грушею, маєте приблизно 0%+, що досить непогано в наш час
Це якщо рахувати відносно доляра))
А якщо рахувати відносно здорожчання продуктів, то "-" :mrgreen: або в народі простими словами "срака" :mrgreen:

Коротше, купляй ОВДП і цілий рік "смикайся" від кожного подиху курсу доляра вверх :lol:
"А я їпав таке їпати!:lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Коротше, купляй ОВДП і цілий рік "смикайся" від кожного подиху курсу доляра вверх

А если купить доллары, то ещё более нервничаешь от каждого движения курса доллара вниз. Кому не нервничать: купить гранитную плиту на памятник и успокоиться.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:07

Успіх
А якщо рахувати відносно здорожчання продуктів, то "-" :mrgreen: або в народі простими словами "срака" :mrgreen:


От що буває, коли персонаж 2.5 роки не купляв їжу, його годував ненависний йому бізнес, і тут приїхав у Львів і трохи прозрів від цін.
Вже вкотре на валютній гілці спамить про їжу!
Нічого, скоро ще настане усвідомлення і інших речей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:41

  jump написав:Львів
немає таких проблем у канторі
беруть старі, білі, зелені, не зовсім вбитий шмельц

Це тому, що ви ближчі до цивілізації і далі від доморощених міфів :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Румунії Schimb valutar (обмінники по-нашому) дойляри старого зразку приймають з дисконтом в 0,5 RON (не слабо, більше 4 грн виходить різниця). Банки приймають без проблем (принаймі Banca Transilvania та OTP Bank Romania). І так щонайменше з квітня.
mazurkevych
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