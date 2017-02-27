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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11723117241172511726
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:20

  flyman написав:
  Amat написав:Всім привіт!

Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?

коли піде відкіт


от чего?!! : )
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