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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2024 20:20
flyman написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
коли піде відкіт
от чего?!! : )
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