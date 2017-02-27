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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2024 20:20
flyman написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
коли піде відкіт
от чего?!! : )
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Додано: Суб 14 гру, 2024 23:37
Миша-клиент написав: flyman написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
коли піде відкіт
от чего?!! : )
одної кривої відносно другої: девал і % по грн., поки що НБУ робить так, щоб грн. дохід повз позаду девала, іншими словами, хоча би 3 місяці курсової стабільності, щоб грн. дохідність обігнала знецінення девальвацією
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Додано: Нед 15 гру, 2024 00:36
В «ПЛАНі створення світу» нема «Зробити щасливим кожного халамидника».
На травень 25 - курс 45!!
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Hotab
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Додано: Нед 15 гру, 2024 00:39
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів
Банки беруть (неохоче)
Охоче, неохоче... Покладіть в банк зелені, потім зніміть сині. Все просто.
Не всі банки потім видадуть сині.
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lara_08
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Додано: Нед 15 гру, 2024 00:54
Hotab написав:
В «ПЛАНі створення світу» нема «Зробити щасливим кожного халамидника».
На травень 25 - курс 45!!
в травні 2025 па37,4
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Yuri_61
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Додано: Нед 15 гру, 2024 00:57
Yuri_61 написав: Hotab написав:
В «ПЛАНі створення світу» нема «Зробити щасливим кожного халамидника».
На травень 25 - курс 45!!
в травні 2025 па37,4
Шо, опять (приступ)?
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Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
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