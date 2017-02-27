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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11723117241172511726
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:20

  flyman написав:
  Amat написав:Всім привіт!

Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?

коли піде відкіт


от чего?!! : )
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 23:37

  Миша-клиент написав:
  flyman написав:
  Amat написав:Всім привіт!

Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?

коли піде відкіт


от чего?!! : )

одної кривої відносно другої: девал і % по грн., поки що НБУ робить так, щоб грн. дохід повз позаду девала, іншими словами, хоча би 3 місяці курсової стабільності, щоб грн. дохідність обігнала знецінення девальвацією
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:36

В «ПЛАНі створення світу» нема «Зробити щасливим кожного халамидника».
На травень 25 - курс 45!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:39

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:Striker
що не так з купюрами до 2006 року? В банках їх наче як зобов'язані приймати, якщо немає ніяких дефектів

Банки беруть (неохоче)

Охоче, неохоче... Покладіть в банк зелені, потім зніміть сині. Все просто.

Не всі банки потім видадуть сині.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:54

  Hotab написав:В «ПЛАНі створення світу» нема «Зробити щасливим кожного халамидника».
На травень 25 - курс 45!!

в травні 2025 па37,4
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:57

  Yuri_61 написав:
  Hotab написав:В «ПЛАНі створення світу» нема «Зробити щасливим кожного халамидника».
На травень 25 - курс 45!!

в травні 2025 па37,4

Шо, опять (приступ)? :mrgreen:
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