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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11724117251172611727
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 12:06

  alex lem написав:
  Миша-клиент написав:Банки беруть (неохоче)

Охоче, неохоче... Покладіть в банк зелені, потім зніміть сині. Все просто.

Не всі банки потім видадуть сині.[/quote]

Задал вопрос Райфу о пополнении текущего счета баксами старого образца без комиссии/дисконта.
Ответили: "комісія за поповнення поточного рахунку "Для виплат" 1,2% від суми".
(Перефразировав анекдот: вот с этих 1,2% банк и живет!).[/quote]


А якщо відкрити депо в доларах на якийсь найкоротший термін, такого ж не буде? Чи часу нема і вже сидите з спакованими клунками грошей щоб бігти через румунський кордон? :wink: :)[/quote]

Банк ответил, что внесение на депозит - БЕЗ комиссии, НО примут ЛИ зелень (особенно с малым портретом : ) -- надо проверять.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:36

  Миша-клиент написав:Задал вопрос Райфу о пополнении текущего счета баксами старого образца без комиссии/дисконта.
Ответили: "комісія за поповнення поточного рахунку "Для виплат" 1,2% від суми".
(Перефразировав анекдот: вот с этих 1,2% банк и живет!).

Ну да, на то он и для выплат. Обычное дело, что за "бесплатный" обнал нужно покормить банк в другой форме. Но этот комис от старости доллларов не зависит. На карту или депо без комиса. Причём карту можно даже виртуальную, хотя в отделении могут сильно упираться её выдавать и впаривать платный пластик.

А доллары прошлого века в приличном состоянии примут, куда они денутся. Или там времён Гражданской Войны?
moveton
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