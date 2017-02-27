Не всі банки потім видадуть сині.[/quote]
Задал вопрос Райфу о пополнении текущего счета баксами старого образца без комиссии/дисконта.
Ответили: "комісія за поповнення поточного рахунку "Для виплат" 1,2% від суми".
(Перефразировав анекдот: вот с этих 1,2% банк и живет!).[/quote]
А якщо відкрити депо в доларах на якийсь найкоротший термін, такого ж не буде? Чи часу нема і вже сидите з спакованими клунками грошей щоб бігти через румунський кордон? [/quote]
Банк ответил, что внесение на депозит - БЕЗ комиссии, НО примут ЛИ зелень (особенно с малым портретом : ) -- надо проверять.