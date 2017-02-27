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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11724117251172611727
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 12:06

  alex lem написав:
  Миша-клиент написав:Банки беруть (неохоче)

Охоче, неохоче... Покладіть в банк зелені, потім зніміть сині. Все просто.

Не всі банки потім видадуть сині.[/quote]

Задал вопрос Райфу о пополнении текущего счета баксами старого образца без комиссии/дисконта.
Ответили: "комісія за поповнення поточного рахунку "Для виплат" 1,2% від суми".
(Перефразировав анекдот: вот с этих 1,2% банк и живет!).[/quote]


А якщо відкрити депо в доларах на якийсь найкоротший термін, такого ж не буде? Чи часу нема і вже сидите з спакованими клунками грошей щоб бігти через румунський кордон? :wink: :)[/quote]

Банк ответил, что внесение на депозит - БЕЗ комиссии, НО примут ЛИ зелень (особенно с малым портретом : ) -- надо проверять.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:36

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:36

  Миша-клиент написав:Задал вопрос Райфу о пополнении текущего счета баксами старого образца без комиссии/дисконта.
Ответили: "комісія за поповнення поточного рахунку "Для виплат" 1,2% від суми".
(Перефразировав анекдот: вот с этих 1,2% банк и живет!).

Ну да, на то он и для выплат. Обычное дело, что за "бесплатный" обнал нужно покормить банк в другой форме. Но этот комис от старости доллларов не зависит. На карту или депо без комиса. Причём карту можно даже виртуальную, хотя в отделении могут сильно упираться её выдавать и впаривать платный пластик.

А доллары прошлого века в приличном состоянии примут, куда они денутся. Или там времён Гражданской Войны?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:06

  moveton написав:А доллары прошлого века в приличном состоянии примут, куда они денутся. Или там времён Гражданской Войны?


Времен гражданской войны У НАС (т.е., большого размера, начала прошлого века) и крупнономинальные, выпущенные перед 2-ой мировой (в хорошем сохране) - денег ст0ят! Напр., 5-ти тыс. купюра - порядка 10 номиналов ст0ит!

Когда был выезд за границу и в Турции, напр., принимали БЕЗ придирок (в отличие от нас), даже в супермаркете -- то особо и НЕ заморачивался, теперь же (на фоне комментов по зелени и сниженного курса продаж соток 1996-го на "меняле", напр.) - и задумался! НО по-любе, зеленые как-нить пристрою при случае (благо их не много), чтобы переживать из-за них.
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Нед 15 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 2 разів.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:15

  Успіх написав:

ти вже підписався? :D

мені сподобався початок - коли така дівчина каже "ти лежиш на дивані й нічого не робиш й гроші просто капають з неба" - виникають певні асоціації, які тобі Успіх явно не допоможуть :lol: трохи сексизму, вибачте :oops:

в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.

й головне, як інвестувати 1 млн дол - тебе може й навчать, а от як заробити цей мільйон - вже ні...sad but true... 10% від звичайної зп можливості заробити мільйон не дадуть. отримати навички, які дозволяють заробляти пристойні гроші - але знову ж, принцип піраміди ніхто не відміняв - великі доходи отримують далеко не всі.

й знову ж такі - нічого не робити й багатіти - таке теж можливе - якщо твоя фамілія Ротшильд, Рокфеллер. точніше, може й не розбагатієш, але зможеш жити добре не напрягаючись :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:22

Добре, що хоч укр.контенту тепер значно більше є!

  Shaman написав:зможеш жити добре не напрягаючись
Тож, йдемо далі... :D
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:41

  Миша-клиент написав:Времен гражданской войны (т.е., большого размера) и крупнономинальные предвоенные (в хорошем сохране) - денег ст0ят! Напр., 5-ти тыс. купюра - порядка 10 номиналов ст0ит!

Где-то может и стоят, а вот Райф их вряд ли примет даже по номиналу. Да и обычные обменки, небось, на них посмотрят, как у нас в магазине пяток лет назад на мои завалявшиеся, но в идеальном бумажном состоянии, 20 грн серий 1994—2001. Хотя эти грн тогда ещё даже признавались и банк их взял.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:38

  Успіх написав:
  Shaman написав:зможеш жити добре не напрягаючись
Тож, йдемо далі... :D

це ти мені на рецензування кидаєш? :D

чи зрозумів, що перший етап - витрати більше надходжень - сурова реальність? :lol:

upd але після цього "Мене 22 роки, а я вже маю капітал понад 350 000 $, хоча не маю багатих батьків і моя перша акція коштувала лише 10$.", шось мені підказує, що на цьому каналі навчать лише, як витрачати кошти начебто на навчання...
Shaman
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