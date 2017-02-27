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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11725117261172711728
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:34

  Shaman написав:upd але після цього "Мене 22 роки, а я вже маю капітал понад 350 000 $, хоча не маю багатих батьків і моя перша акція коштувала лише 10$.", шось мені підказує, що на цьому каналі навчать лише, як витрачати кошти начебто на навчання...

Всё возможно :mrgreen: В теории, уже могла в 2010 году за карманные деньги прикупить хотя бы 5-10 битков по $0.0025 за монету (или даже чутка попозже уже по доллару). А потом когда-то по-приколу и акцию за 10$.
moveton
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