Всё возможно В теории, уже могла в 2010 году за карманные деньги прикупить хотя бы 5-10 битков по $0.0025 за монету (или даже чутка попозже уже по доллару). А потом когда-то по-приколу и акцию за 10$.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:34
Всё возможно В теории, уже могла в 2010 году за карманные деньги прикупить хотя бы 5-10 битков по $0.0025 за монету (или даже чутка попозже уже по доллару). А потом когда-то по-приколу и акцию за 10$.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Эпиграф:
Американский миллионер рассказывает репортерам:
— Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было два цента. На них мы купили два грязных яблока, вымыли их и продали за четыре цента. Потом купили четыре грязных яблока и продали за восемь центов.
— А потом?
— А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство два миллиона долларов.
Начинаю учить
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
Правило №2.
При поиске информации ищите тексты, а не видео.
Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39
з приводу відео - сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд. мені теж простіше текст, але не просто так все переходить у відеоформат, й відосики пиляють все більше людей
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