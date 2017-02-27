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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11725117261172711728
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:34

  Shaman написав:upd але після цього "Мене 22 роки, а я вже маю капітал понад 350 000 $, хоча не маю багатих батьків і моя перша акція коштувала лише 10$.", шось мені підказує, що на цьому каналі навчать лише, як витрачати кошти начебто на навчання...

Всё возможно :mrgreen: В теории, уже могла в 2010 году за карманные деньги прикупить хотя бы 5-10 битков по $0.0025 за монету (или даже чутка попозже уже по доллару). А потом когда-то по-приколу и акцию за 10$.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Эпиграф:
Американский миллионер рассказывает репортерам:
— Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было два цента. На них мы купили два грязных яблока, вымыли их и продали за четыре цента. Потом купили четыре грязных яблока и продали за восемь центов.
— А потом?
— А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство два миллиона долларов.
  Shaman написав:в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.


Начинаю учить 8)
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
Правило №2.
При поиске информации ищите тексты, а не видео.
Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39

  Сибарит написав:
  Shaman написав:в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.

Начинаю учить 8)
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
Правило №2.
При поиске информации ищите тексты, а не видео.
Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.

з приводу відео - сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд. мені теж простіше текст, але не просто так все переходить у відеоформат, й відосики пиляють все більше людей
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:57

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.

Начинаю учить 8)
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
Правило №2.
При поиске информации ищите тексты, а не видео.
Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.

з приводу відео - сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд. мені теж простіше текст, але не просто так все переходить у відеоформат, й відосики пиляють все більше людей


проблема в том, что телеграм, видео и соцсети плохо индексируются или вообще не индексируются поисковиками.
при поиске какой-то специальной инфы в инете часто выручают тексты и форумы дотелеграмных и дотиктоковых времен. а с таким трендом найти что-то полезное будет невозможно

зашел сегодня поменять немного денег в обменку, так там из всех кабинок только и доносилось про синие.» вы ж мне обещали синие! дайте синими!» и тд. чуть ли не с плачем
а кассирша «в заявке про синие ничего не сказано, доплачивайте тогда, мы не обещали»
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:06

  Игорь Алексеевич написав:
  moveton написав:
  Миша-клиент написав:Задал вопрос Райфу о пополнении текущего счета баксами старого образца без комиссии/дисконта.
Ответили: "комісія за поповнення поточного рахунку "Для виплат" 1,2% від суми".
(Перефразировав анекдот: вот с этих 1,2% банк и живет!).

Ну да, на то он и для выплат. Обычное дело, что за "бесплатный" обнал нужно покормить банк в другой форме. Но этот комис от старости доллларов не зависит. На карту или депо без комиса. Причём карту можно даже виртуальную, хотя в отделении могут сильно упираться её выдавать и впаривать платный пластик.

А доллары прошлого века в приличном состоянии примут, куда они денутся. Или там времён Гражданской Войны?

Заходите в любой банк. На кассе бакс 1996г. рассматривают и дают стандартный ответ - они с пятнами или порванные или...или... куча отговорок, можем принять на экспертизу или сдайте в Ощад. В Ощаде тоже самое - экспертиза. И даже не спасает, что хочу положить на депозит. Остаётся только тумба Привата. Обменники могут принять с дисконтом от 2 до 10% Кстати не все уже и 2006г принимают и даже синие. Все должны быть супер свежие и без всяких потертостей и пятен.


в киеве 96 на 0.5% дешевле, никаких 2 и тем более 10.
в розничный обменник тоже пойдет, но там и курс как раз на 0.5% ниже опта
все эти разводки пусть оставят при себе. я когда про терминал привата сказал при словах про 10%, так они сразу «а, так вы хитрый». ага, не то что вы
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:30

  Сибарит написав:
  Shaman написав:в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.


Начинаю учить 8)
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
...

цікаво, дівчата реально петрають в темі, чи просто вміють красиво та впевнено розмовляти? :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:44

[url][/url]Сибарит

При поиске информации ищите тексты


А 8 класів точно вистачить?
Бо поки що видно лише відосікі і примітивні питання «ей, форум, дивіться, ось я, і мені треба обговорити ремонт у львівській квартирі, навчіть мене лежати на пузі і рахувати гроші, розкажіть мені як хто заробляє на цьому світі, які у кого відсотки збережень в доларах , євро, гривні.
А якщо не відповідає ніхто (кому воно треба , вчити розумово обмеженого), то він сам напише якусь дурь про себе, додасть щось придурошне типу «успіх там де вміють ділитись», і піде спамити в усіх гілках , даючи посилання на свою дурь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:51

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.


Начинаю учить 8)
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
...

цікаво, дівчата реально петрають в темі, чи просто вміють красиво та впевнено розмовляти? :oops:

Якщо що, відео не дивився і навіть не планую.

Всі ці відео мають на меті одне із наступних: Або збільшення Уваги та авторитету для монетизації цього в майбутньому (і це не є поганою метою. Приклад Біг мані від Черняка) або заробляння грошей починаючи від монетизації на Ютубі і закінчуючи оплатою тренінгів.
В мене знайомий "марив" тренінгами які проводив "Агент Люся" (Арестович). От там точно і підтримка авторитету і гроші.
Я не кажу, що ці тренінги не потрібні. Навпаки. Все ж таки це краще ніж нічого не робити. Просто вірити в те, що в таких відео чи тренінгах ви знайдете секрет багатства - це нонсенс.
Надмірна увага до реальних та ютуб коучів - це як в тій приказці: "Застав дурня Богу молитись, то він і чоло розіб'є".
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