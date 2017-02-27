Всё возможно В теории, уже могла в 2010 году за карманные деньги прикупить хотя бы 5-10 битков по $0.0025 за монету (или даже чутка попозже уже по доллару). А потом когда-то по-приколу и акцию за 10$.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:34
Всё возможно В теории, уже могла в 2010 году за карманные деньги прикупить хотя бы 5-10 битков по $0.0025 за монету (или даже чутка попозже уже по доллару). А потом когда-то по-приколу и акцию за 10$.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Эпиграф:
Американский миллионер рассказывает репортерам:
— Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было два цента. На них мы купили два грязных яблока, вымыли их и продали за четыре цента. Потом купили четыре грязных яблока и продали за восемь центов.
— А потом?
— А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство два миллиона долларов.
Начинаю учить
Правило №1.
Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.
Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.
Правило №2.
При поиске информации ищите тексты, а не видео.
Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39
з приводу відео - сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд. мені теж простіше текст, але не просто так все переходить у відеоформат, й відосики пиляють все більше людей
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:57
проблема в том, что телеграм, видео и соцсети плохо индексируются или вообще не индексируются поисковиками.
при поиске какой-то специальной инфы в инете часто выручают тексты и форумы дотелеграмных и дотиктоковых времен. а с таким трендом найти что-то полезное будет невозможно
зашел сегодня поменять немного денег в обменку, так там из всех кабинок только и доносилось про синие.» вы ж мне обещали синие! дайте синими!» и тд. чуть ли не с плачем
а кассирша «в заявке про синие ничего не сказано, доплачивайте тогда, мы не обещали»
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:06
в киеве 96 на 0.5% дешевле, никаких 2 и тем более 10.
в розничный обменник тоже пойдет, но там и курс как раз на 0.5% ниже опта
все эти разводки пусть оставят при себе. я когда про терминал привата сказал при словах про 10%, так они сразу «а, так вы хитрый». ага, не то что вы
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:30
цікаво, дівчата реально петрають в темі, чи просто вміють красиво та впевнено розмовляти?
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:44
[url][/url]Сибарит
А 8 класів точно вистачить?
Бо поки що видно лише відосікі і примітивні питання «ей, форум, дивіться, ось я, і мені треба обговорити ремонт у львівській квартирі, навчіть мене лежати на пузі і рахувати гроші, розкажіть мені як хто заробляє на цьому світі, які у кого відсотки збережень в доларах , євро, гривні.
А якщо не відповідає ніхто (кому воно треба , вчити розумово обмеженого), то він сам напише якусь дурь про себе, додасть щось придурошне типу «успіх там де вміють ділитись», і піде спамити в усіх гілках , даючи посилання на свою дурь.
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:51
Якщо що, відео не дивився і навіть не планую.
Всі ці відео мають на меті одне із наступних: Або збільшення Уваги та авторитету для монетизації цього в майбутньому (і це не є поганою метою. Приклад Біг мані від Черняка) або заробляння грошей починаючи від монетизації на Ютубі і закінчуючи оплатою тренінгів.
В мене знайомий "марив" тренінгами які проводив "Агент Люся" (Арестович). От там точно і підтримка авторитету і гроші.
Я не кажу, що ці тренінги не потрібні. Навпаки. Все ж таки це краще ніж нічого не робити. Просто вірити в те, що в таких відео чи тренінгах ви знайдете секрет багатства - це нонсенс.
Надмірна увага до реальних та ютуб коучів - це як в тій приказці: "Застав дурня Богу молитись, то він і чоло розіб'є".
Додано: Нед 15 гру, 2024 22:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це тренд деградації споживача контенту насправді
Додано: Нед 15 гру, 2024 22:52
А можна і мені 5 копійок додати у вигляді недільного офтопу.
Без претензії на науку. Так, просто із власного світосприйняття.
В мене є хобі. Пасіка.
Коли бджоли виходять із зимівлі то дуже важлива сила сім'ї (кількість бджіл) адже для того щоб вигодувати та виростити нових (молодих) бджілок має бути достатня кількість старих (тих хто зимували).
Логіка проста. Чим більше буде старих бджілок тим більше вони зможуть виходити молодих а ті в свою чергу зможуть ще більше збільшити силу бджолиної сім'ї до моменту медозбору.
Якщо розглянути даний процес ігноруючи багато факторів, то маємо класичну геометричну прогресію із знаменником 2
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і т. д.
Робочі бджоли стають повноцінними комахами через 21 день
Тепер уявіть собі коли із зимівлі виходять дві бджолині сім'ї із різною умовною силою (кількістю мухи). Щоб простіше було розуміти 2- це 2 рамки із бджолою, а 8 - це 8 рамок. Тобто дві сім'ї на 2 та 8 рамок.
Умовно через 21 день (якщо знехтувати час на засів матки та те що частина старої бджоли в цей період вмирає) сім'ї подвоїться. Перша буде на 4 рамки, а друга на 16. Відношення між ними так і залишиться. Друга буде в 4 рази більша за першу. Але різниця між рамками зросте суттєво (було 8-2=6, стало 16-4=12).
А тепер повертаємось до наших баранів (коучів, тренерів та їх відео та тренінгів)
Уявіть, що пересічний глядач відео - це як та сім'я на 2-х рамках, а автор відео (коуч) - це сім'я на 8 рамках (адже він/вона вже чогось досягнули в цьому житті).
І от всі разом починають інвестувати в щось за однаковим алгоритмом із однаковою дохідністю. Але коучі окрім доходу від інвестицій мають ще дохід від монетизації ютубу або від тренінгів.
Вище ви бачили цю просту арифметику і розумієте, що на однаковій дистанції ті хто навчають завжи будуть випереджати тих хто навчається. за виключенням єдиного випадку: Коли активи підопічних (КАПІТАЛ) будуть суттєво перевищувати активи тренерів
Такими нехитрими порівняннями ми приходимо до простої аксіоми. При однакових ІДЕАЛЬНИХ умовах (коли стабільна дохідність та не має втрат) чим більший КАПІТАЛ (активи) тим більший дохід. Тепер ви розумієте чому колись 50 млрд$ у Гейтса - це був просто "космос" який тепер перетворився у 400 млрд$ у Трампа. Такими темпами 1 трлн $ у приватних руках це питання 15-20 років.
В процесі примноження капіталу так само як в будівництві (Швидко/якісно/дешево) теж існують свої три параметри які НІКОЛИ не поєднуються між собою (хіба це піраміда або наркотики). Прибуток/час/активи
Тобто два із них можна поєднати між собою, а три - НІ
Більший прибуток потребує або більше часу або більше активів
Маєш мало часу але хочеш великий прибуток - потрібно мати великі активи
Не маєш активів, будеш все життя працювати щоб отримати прибуток.
От і стає в пригоді цей чудовий епіграф від шановного Сибарита який дуже класно все пояснює
Тобто хочете отримувати великий прибуток - потрібно десь знайти той Капітал адже час у всіх нас обмежений нашим життям.
Хтось недоїдає або обмежує себе в юності та в студентські роки і працює по 16-18 годин на добу.
Комусь цей капітал приходить в спадок.
Хтось отримує його незаконним шляхом, а потім стає на шлях підприємництва (привіт 90-ті)
Хтось отримує капітал на інноваціях і т. д. і т. п.
Але є багато таких, хто свято вірить, що гроші можна заробити лежачи на дивані.
І я вам більше скажу. Без цих "диванних мрійників" у нас би ніколи не було багачів.
Бо як ви знаєте гроші лише перетікають із однієї кишені в іншу. І для того, щоб один збагатився на 1000$ - тисяча мешканців мають втратити по 1$ або 100 по 10$ або 10 по 100$.
Ну, ви мене зрозуміли...
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