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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2024 23:16
Shaman написав: Успіх написав: Shaman написав:
зможеш жити добре не напрягаючись
Тож, йдемо далі...
це ти мені на рецензування кидаєш?
чи зрозумів, що перший етап - витрати більше надходжень - сурова реальність? upd
але після цього "Мене 22
роки, а я вже маю капітал понад 350 000 $
, хоча не маю багатих батьків і моя перша акція коштувала лише 10$.", шось мені підказує, що на цьому каналі навчать лише, як витрачати кошти начебто на навчання...
з такими цицьками можна інвестувати
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:18
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:[quote="5799235:Сибарит"]
...
Правило №2.
При поиске информации ищите тексты, а не видео.
Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.
з приводу відео - сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд. мені теж простіше текст, але не просто так все переходить у відеоформат, й відосики пиляють все більше людей
Це тренд деградації споживача контенту насправді
надто категоричне твердження. може нагадувати - "раніше всі за верстатами стояли, а тепер лише за комп'ютерами сидять - деградація"
це більше тренд збільшення доступності високошвидкісного інтернету
[/quote]Ну то ви марно тролите. Мова навіть не про візуалів. Відосікі, якщо вони не підкріпляються структурованим текстом, це просто "контент легкого споживання", що не несе ґрунтовних знань. Високошвидкісний інтернет тільки зробив цей контент доступніше
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:36
Faceless написав:
Відосікі, якщо вони не підкріпляються структурованим текстом, це просто "контент легкого споживання", що не несе ґрунтовних знань.
Это типовая лекция в ВУЗе-то не несёт основательных знаний?! Она тот же самый видосик (если лектор не живой рядом, а удалённый, так вообще видосик и есть). Там бывает, что что-то пишут на доске, но не всегда и это обычно обрывки, а не не структурированный текст. Текст может возникать у слушателей в конспектах, но это уже к контенту видосика не относится. Что лекция - это контент лёгкого усвоения, возражать не буду (хотя IMHO, прочитать легче, чем разбирать чего там лектор бубнит и делать это можно с комфортной для себя скоростью), но почему-то даже у специально отобранных вступительными экзаменами студентов усваиваемость настолько далека от 100%, что приходится половину выгонять.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53
moveton написав: Faceless написав:
Відосікі, якщо вони не підкріпляються структурованим текстом, це просто "контент легкого споживання", що не несе ґрунтовних знань.
Это типовая лекция в ВУЗе-то не несёт основательных знаний?! Она тот же самый видосик (если лектор не живой рядом, а удалённый, так вообще видосик и есть). Там бывает, что что-то пишут на доске, но не всегда и это обычно обрывки, а не не структурированный текст. Текст может возникать у слушателей в конспектах, но это уже к контенту видосика не относится. Что лекция - это контент лёгкого усвоения, возражать не буду (хотя IMHO, прочитать легче, чем разбирать чего там лектор бубнит и делать это можно с комфортной для себя скоростью), но почему-то даже у специально отобранных вступительными экзаменами студентов усваиваемость настолько далека от 100%, что приходится половину выгонять.
Хороша лекція це точно не бубніння лектора, і в ідеалі йде на пару з текстовими матеріалами
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Додано: Пон 16 гру, 2024 01:25
Faceless написав:
Хороша лекція це точно не бубніння лектора, і в ідеалі йде на пару з текстовими матеріалами
Может хорошая и в идеале и так. У меня в универе лекторы бывали разные и при этом в качестве текстовых материалов были разве что книжки, которые требовали по философии читать. В них может и были основательные знания тяжёлой усваиваемости. А всё содержимое высокой стопки моих конспектов по которым сдавались все экзамены, кроме философии - это, значит, поверхностные знания лёгкой усваиваемости. Они ведь исключительно по "видосикам" написаны. Не поспоришь - усвоил же, раз экзамены сдал. Значит действительно лёгкой. Может и не глубокими знаниями оно по нынешним временам считается.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 01:33
moveton написав: Faceless написав:
Хороша лекція це точно не бубніння лектора, і в ідеалі йде на пару з текстовими матеріалами
Может хорошая и в идеале и так. У меня в универе лекторы бывали разные и при этом в качестве текстовых материалов были разве что книжки, которые требовали по философии читать. В них может и были основательные знания тяжёлой усваиваемости. А всё содержимое высокой стопки моих конспектов по которым сдавались все экзамены, кроме философии - это, значит, поверхностные знания лёгкой усваиваемости. Они ведь исключительно по "видосикам" написаны. Не поспоришь - усвоил же, раз экзамены сдал. Значит действительно лёгкой. Может и не глубокими знаниями оно по нынешним временам считается.
З лектором хоча б є який не який діалог, інакше то взагалі як аудіокнижку конспектувати
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Додано: Пон 16 гру, 2024 01:48
Faceless написав:
З лектором хоча б є який не який діалог, інакше то взагалі як аудіокнижку конспектувати
С лектором как раз нет. По крайней мере так, как меня учили. На практических занятиях ещё возможны варианты. А лекция - это чисто видосик конспектируешь. Но поверхностные, так поверхностные. Правда, даже страшно подумать, как выглядят основательные и тяжёлой усваиваемости (видимо, такие, которые осиливают десяток человек на земном шаре), но то такое. Главное договориться в определениях
Собсно, это я к тому, что на "видосиках" человечество начало обучаться значительно раньше, чем изобрело письменность, и с тех пор не переставало. И передавало через них абсолютно все знания, иначе бы эти знания просто потерялись. Может кроме поверхностных знаний лёгкой усваиваемости других человек усвоить и не может?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:33
Realist написав:
Тепер ви розумієте чому колись 50 млрд$ у Гейтса - це був просто "космос" який тепер перетворився у 400 млрд$ у Трампа
. Такими темпами 1 трлн $ у приватних руках це питання 15-20 років.
Мабуть малось на увазі Маск
?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 03:16
lara_08 написав:
Не всі банки потім видадуть сині.
У такому разі беріть у банка зелені долари теж із дисконтом, щоб не викаблучувалися. Весь цей поділ на старі та нові банкноти лише бажання когось на цьому заробити.
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