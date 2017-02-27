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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11727117281172911730
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 03:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

что кас.тренеров и тренингов: был как-то в "правексе" (еще до его продажи итальянцам). На столике-раскладке в отделении увидел НА ПРОДАЖУ книжки их владельца, в т.ч., "свежак" на то время: "Как заработать миллион". Вскоре "Леня Космос" продал свой банк итальянцам.
Получилось почти как в анекдоте "Сибарита". Поэтому не придаю серьезного значения всем этим нравоучениям, руководствуясь армейской поговоркой: "если такие умные - чего сами строем НЕ ходите?". Несколько раз пытался объяснять это начальству на работе, в итоге, ЕСЛИ настаивали - считал "обязаловкой" и временем отдыха за счет работодателя и полезных личных знакомств в неформальной обстановке, типа корпоратива.
Редкие исключения (напр., чтобы получить для себя представление о том или ином нормативно-правовом регулировании, изменениях в нем, когда нет времени самому в этих тонкостях разбираться и достаточно получить общее представление о предмете И/ИЛИ тренинг - фактически тусовка специалистов того или иного направления, на которой можно с коллегами "перетереть" за "чашкой пива" наболевшие по работе вопросы, об опыте решения тех или иных проблемных вопросов) И тренинг ведет признанный эксперт - лишь подтверждают правило выше.
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