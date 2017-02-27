что кас.тренеров и тренингов: был как-то в "правексе" (еще до его продажи итальянцам). На столике-раскладке в отделении увидел НА ПРОДАЖУ книжки их владельца, в т.ч., "свежак" на то время: "Как заработать миллион". Вскоре "Леня Космос" продал свой банк итальянцам. Получилось почти как в анекдоте "Сибарита". Поэтому не придаю серьезного значения всем этим нравоучениям, руководствуясь армейской поговоркой: "если такие умные - чего сами строем НЕ ходите?". Несколько раз пытался объяснять это начальству на работе, в итоге, ЕСЛИ настаивали - считал "обязаловкой" и временем отдыха за счет работодателя и полезных личных знакомств в неформальной обстановке, типа корпоратива. Редкие исключения (напр., чтобы получить для себя представление о том или ином нормативно-правовом регулировании, изменениях в нем, когда нет времени самому в этих тонкостях разбираться и достаточно получить общее представление о предмете И/ИЛИ тренинг - фактически тусовка специалистов того или иного направления, на которой можно с коллегами "перетереть" за "чашкой пива" наболевшие по работе вопросы, об опыте решения тех или иных проблемных вопросов) И тренинг ведет признанный эксперт - лишь подтверждают правило выше.
Shaman написав:в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.
Начинаю учить Правило №1. Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб. Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи. Правило №2. При поиске информации ищите тексты, а не видео. Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.
А можна і мені 5 копійок додати у вигляді недільного офтопу. Без претензії на науку. Так, просто із власного світосприйняття.
В мене є хобі. Пасіка. Коли бджоли виходять із зимівлі то дуже важлива сила сім'ї (кількість бджіл) адже для того щоб вигодувати та виростити нових (молодих) бджілок має бути достатня кількість старих (тих хто зимували). Логіка проста. Чим більше буде старих бджілок тим більше вони зможуть виходити молодих а ті в свою чергу зможуть ще більше збільшити силу бджолиної сім'ї до моменту медозбору. Якщо розглянути даний процес ігноруючи багато факторів, то маємо класичну геометричну прогресію із знаменником 2 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і т. д. Робочі бджоли стають повноцінними комахами через 21 день Тепер уявіть собі коли із зимівлі виходять дві бджолині сім'ї із різною умовною силою (кількістю мухи). Щоб простіше було розуміти 2- це 2 рамки із бджолою, а 8 - це 8 рамок. Тобто дві сім'ї на 2 та 8 рамок. Умовно через 21 день (якщо знехтувати час на засів матки та те що частина старої бджоли в цей період вмирає) сім'ї подвоїться. Перша буде на 4 рамки, а друга на 16. Відношення між ними так і залишиться. Друга буде в 4 рази більша за першу. Але різниця між рамками зросте суттєво (було 8-2=6, стало 16-4=12).
А тепер повертаємось до наших баранів (коучів, тренерів та їх відео та тренінгів)
Уявіть, що пересічний глядач відео - це як та сім'я на 2-х рамках, а автор відео (коуч) - це сім'я на 8 рамках (адже він/вона вже чогось досягнули в цьому житті). І от всі разом починають інвестувати в щось за однаковим алгоритмом із однаковою дохідністю. Але коучі окрім доходу від інвестицій мають ще дохід від монетизації ютубу або від тренінгів. Вище ви бачили цю просту арифметику і розумієте, що на однаковій дистанції ті хто навчають завжи будуть випереджати тих хто навчається. за виключенням єдиного випадку: Коли активи підопічних (КАПІТАЛ) будуть суттєво перевищувати активи тренерів
Такими нехитрими порівняннями ми приходимо до простої аксіоми. При однакових ІДЕАЛЬНИХ умовах (коли стабільна дохідність та не має втрат) чим більший КАПІТАЛ (активи) тим більший дохід. Тепер ви розумієте чому колись 50 млрд$ у Гейтса - це був просто "космос" який тепер перетворився у 400 млрд$ у Маска. Такими темпами 1 трлн $ у приватних руках це питання 15-20 років.
В процесі примноження капіталу так само як в будівництві (Швидко/якісно/дешево) теж існують свої три параметри які НІКОЛИ не поєднуються між собою (хіба це піраміда або наркотики). Прибуток/час/активи Тобто два із них можна поєднати між собою, а три - НІ Більший прибуток потребує або більше часу або більше активів Маєш мало часу але хочеш великий прибуток - потрібно мати великі активи Не маєш активів, будеш все життя працювати щоб отримати прибуток.
От і стає в пригоді цей чудовий епіграф від шановного Сибарита який дуже класно все пояснює
Сибарит написав:Эпиграф: Американский миллионер рассказывает репортерам: — Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было два цента. На них мы купили два грязных яблока, вымыли их и продали за четыре цента. Потом купили четыре грязных яблока и продали за восемь центов. — А потом? — А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство два миллиона долларов.
Тобто хочете отримувати великий прибуток - потрібно десь знайти той Капітал адже час у всіх нас обмежений нашим життям. Хтось недоїдає або обмежує себе в юності та в студентські роки і працює по 16-18 годин на добу. Комусь цей капітал приходить в спадок. Хтось отримує його незаконним шляхом, а потім стає на шлях підприємництва (привіт 90-ті) Хтось отримує капітал на інноваціях і т. д. і т. п.
Але є багато таких, хто свято вірить, що гроші можна заробити лежачи на дивані. І я вам більше скажу. Без цих "диванних мрійників" у нас би ніколи не було багачів.
Бо як ви знаєте гроші лише перетікають із однієї кишені в іншу. І для того, щоб один збагатився на 1000$ - тисяча мешканців мають втратити по 1$ або 100 по 10$ або 10 по 100$. Ну, ви мене зрозуміли...
От саме для того я і кидаю такі відосики, щоб на них саме так☝️ і реагували! Тобто - давали свої ідеї/думки/спостереження... життєвий досвід у фінансовій сфері.
Бо, особисто я, то вже 15років, як нічого нового з них не дізнаюсь. Хіба в деяких, то закладено трошки мотиваційних речей... А так, майже одне і теж всі "коучі" переповідають, але кожен по своєму/подає під своїм соусом... І, звичайно, в деяких своїх відео пропонують свої платні "курси"
А фінансові інструменти - теж залишаються ті самі, що і багато років тому були(ну, хіба що крипта додалась)
А, взагалі, то цікаво слухати/дивитись такі відосики, де переказують/передають саму суть тієї, чи іншої цікавої книжки за 10-15хв! А буває, що в такий час вкладуть і саму суть/саму ідею 3-4х книжок! Це ж класно - велика економія часу!
Успіх написав:От саме для того я і кидаю такі відосики, щоб на них саме так☝️ і реагували! Тобто - давали свої ідеї/думки/спостереження... життєвий досвід у фінансовій сфері.
Бо, особисто я, то вже 15років, як нічого нового з них не дізнаюсь. Хіба в деяких, то закладено трошки мотиваційних речей... А так, майже одне і теж всі "коучі" переповідають, але кожен по своєму/подає під своїм соусом... І, звичайно, в деяких своїх відео пропонують свої платні "курси"
А фінансові інструменти - теж залишаються ті самі, що і багато років тому були(ну, хіба що крипта додалась)
А, взагалі, то цікаво слухати/дивитись такі відосики, де переказують/передають саму суть тієї, чи іншої цікавої книжки за 10-15хв! А буває, що в такий час вкладуть і саму суть/саму ідею 3-4х книжок! Це ж класно - велика економія часу!
переважна більшість форумчан теж вже ці базові ідеї чула. ти тоді краще задавай конкретні питання, щоб почути цікаві ідеї
а з приводу читання книжок ти мені відкрив очі. я ж скільки часу витратив й витрачаю на читання, а можна було б на щось інше Успіх, скажи чесно, щоб порахувати кількість прочитаних тобою книжок, потрібна одна рука чи дві? й на що ти витратив зекономлений тобой час, де твій корвет?