Realist написав:

Сибарит написав: Shaman написав: в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно. в принципі каже розумні речі, але мета - залучити людей на платне навчання, як я зрозумів. тут тебе навчать безкоштовно.



Начинаю учить

Правило №1.

Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.

Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.

Правило №2.

При поиске информации ищите тексты, а не видео.

Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания. Начинаю учитьПравило №1.Когда решаешь финансовые задачи, нефиг заглядываться на баб.Смазливая мордашка на заставке - первый признак заманухи.Правило №2.При поиске информации ищите тексты, а не видео.Когда человеку есть, что сказать, он пишет. Когда сказать нечего - снимает видосики, в которых не так заметна пустота или противоречивость содержания.

Сибарит написав: Эпиграф:

Американский миллионер рассказывает репортерам:

— Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было два цента. На них мы купили два грязных яблока, вымыли их и продали за четыре цента. Потом купили четыре грязных яблока и продали за восемь центов.

— А потом?

— А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство два миллиона долларов. Эпиграф:Американский миллионер рассказывает репортерам:— Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было два цента. На них мы купили два грязных яблока, вымыли их и продали за четыре цента. Потом купили четыре грязных яблока и продали за восемь центов.— А потом?— А потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство два миллиона долларов.

А можна і мені 5 копійок додати у вигляді недільного офтопу.Без претензії на науку. Так, просто із власного світосприйняття.В мене є хобі. Пасіка.Коли бджоли виходять із зимівлі то дуже важлива сила сім'ї (кількість бджіл) адже для того щоб вигодувати та виростити нових (молодих) бджілок має бути достатня кількість старих (тих хто зимували).Логіка проста. Чим більше буде старих бджілок тим більше вони зможуть виходити молодих а ті в свою чергу зможуть ще більше збільшити силу бджолиної сім'ї до моменту медозбору.Якщо розглянути даний процес ігноруючи багато факторів, то маємо класичну геометричну прогресію із знаменником 22, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і т. д.Робочі бджоли стають повноцінними комахами через 21 деньТепер уявіть собі коли із зимівлі виходять дві бджолині сім'ї із різною умовною силою (кількістю мухи). Щоб простіше було розуміти 2- це 2 рамки із бджолою, а 8 - це 8 рамок. Тобто дві сім'ї на 2 та 8 рамок.Умовно через 21 день (якщо знехтувати час на засів матки та те що частина старої бджоли в цей період вмирає) сім'ї подвоїться. Перша буде на 4 рамки, а друга на 16. Відношення між ними так і залишиться. Друга буде в 4 рази більша за першу.(було 8-2=6, стало 16-4=12).А тепер повертаємось до наших баранів (коучів, тренерів та їх відео та тренінгів)Уявіть, що пересічний глядач відео - це як та сім'я на 2-х рамках, а автор відео (коуч) - це сім'я на 8 рамках (адже він/вона вже чогось досягнули в цьому житті).І от всі разом починають інвестувати в щось за однаковим алгоритмом із однаковою дохідністю. Але коучі окрім доходу від інвестицій мають ще дохід від монетизації ютубу або від тренінгів.Вище ви бачили цю просту арифметику і розумієте, що на однаковій дистанції ті хто навчають завжи будуть випереджати тих хто навчається. за виключенням єдиного випадку: Коли активи підопічних (КАПІТАЛ) будуть суттєво перевищувати активи тренерівТепер ви розумієте чому колись 50 млрд$ у Гейтса - це був просто "космос" який тепер перетворився у 400 млрд$ у Маска. Такими темпами 1 трлн $ у приватних руках це питання 15-20 років.В процесі примноження капіталу так само як в будівництві (Швидко/якісно/дешево) теж існують свої три параметри які НІКОЛИ не поєднуються між собою (хіба це піраміда або наркотики).Більший прибуток потребує або більше часу або більше активівМаєш мало часу але хочеш великий прибуток - потрібно мати великі активиНе маєш активів, будеш все життя працювати щоб отримати прибуток.От і стає в пригоді цей чудовий епіграф від шановного Сибарита який дуже класно все пояснюєХтось недоїдає або обмежує себе в юності та в студентські роки і працює по 16-18 годин на добу.Комусь цей капітал приходить в спадок.Хтось отримує його незаконним шляхом, а потім стає на шлях підприємництва (привіт 90-ті)Хтось отримує капітал на інноваціях і т. д. і т. п.Але є багато таких, хто свято вірить, що гроші можна заробити лежачи на дивані.І я вам більше скажу. Без цих "диванних мрійників" у нас би ніколи не було багачів.Ну, ви мене зрозуміли...