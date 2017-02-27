Игорь Алексеевич написав:Заходите в любой банк. На кассе бакс 1996г. рассматривают и дают стандартный ответ - они с пятнами или порванные или...или... куча отговорок, можем принять на экспертизу или сдайте в Ощад. В Ощаде тоже самое - экспертиза. И даже не спасает, что хочу положить на депозит. Остаётся только тумба Привата. Обменники могут принять с дисконтом от 2 до 10% Кстати не все уже и 2006г принимают и даже синие. Все должны быть супер свежие и без всяких потертостей и пятен.
Это тоже про ЮАР? В Одессе полгода назад Сенс у меня спокойно принимал 1996 год в том числе такой, на который плевалась тумба Привата (не порванный, но был подвытерт). Но может он и не любой банк или опять изменилось чего. Обменники на премиальный курс, конечно, хотят самые красивые, но для остальных курс покупки даже повыше самого выгодного банковского (ведь банковский берём за базу, правда?), а не с дисконтом. Впрочем, каждый раз, когда этот плач раздаётся, бегать и перепроверять не буду.
1) Как только границы Украины будут открыты для всех граждан Украины + открытие воздушного сообщения (воздушного пространства на Украиной) - сразу курс всех типов банкнот доллара США станет одинаковый.
2) Как только курс доллара США начнет расти по отношению к гривне "быстрыми темпами" (а не как сейчас) - кассы банков, обменники будут принимать без вопросов доллары США любых годов (даже со штампиками иностранных банков)
Victor8 написав:... (даже со штампиками иностранных банков)
Рассказывали, что штампуют баксы НЕ банки, а арабские и/или израильские менялы. Мол, персональный штамп - фирменное клеймо менялы, на случай последующих ВОЗМОЖНЫХ разборок с клиентами, от этого ЛИ менялы он мог получить ту или иную "плохую" купюру. У нас же - МОГУТ переписывать номера купюр в этих целях...