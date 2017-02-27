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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11725117261172711728
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:53

  greenozon написав:пишний рекорд!

За тиждень із 9 по 13 грудня Національний банк України продав на міжбанку
1 млрд 75,75 млн доларів.
Купив регулятор за цей час 100 тисяч доларів.

Загалом з початку року Нацбанк продав 31,5 млрд доларів, а купив 125,8 млн доларів.


https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions

до рекорду трохи недотягнули...

а такий шалений попит напевне викликаний великими витратами бюджету - лише на минулому тижні більше 60 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:07

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:Заходите в любой банк. На кассе бакс 1996г. рассматривают и дают стандартный ответ - они с пятнами или порванные или...или... куча отговорок, можем принять на экспертизу или сдайте в Ощад. В Ощаде тоже самое - экспертиза. И даже не спасает, что хочу положить на депозит. Остаётся только тумба Привата. Обменники могут принять с дисконтом от 2 до 10% Кстати не все уже и 2006г принимают и даже синие. Все должны быть супер свежие и без всяких потертостей и пятен.

Это тоже про ЮАР? В Одессе полгода назад Сенс у меня спокойно принимал 1996 год в том числе такой, на который плевалась тумба Привата (не порванный, но был подвытерт). Но может он и не любой банк или опять изменилось чего. Обменники на премиальный курс, конечно, хотят самые красивые, но для остальных курс покупки даже повыше самого выгодного банковского (ведь банковский берём за базу, правда?), а не с дисконтом. Впрочем, каждый раз, когда этот плач раздаётся, бегать и перепроверять не буду.

1) Как только границы Украины будут открыты для всех граждан Украины + открытие воздушного сообщения (воздушного пространства на Украиной) - сразу курс всех типов банкнот доллара США станет одинаковый.

2) Как только курс доллара США начнет расти по отношению к гривне "быстрыми темпами" (а не как сейчас) - кассы банков, обменники будут принимать без вопросов доллары США любых годов (даже со штампиками иностранных банков) :mrgreen:
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:37

  Victor8 написав:... (даже со штампиками иностранных банков) :mrgreen:


Рассказывали, что штампуют баксы НЕ банки, а арабские и/или израильские менялы. Мол, персональный штамп - фирменное клеймо менялы, на случай последующих ВОЗМОЖНЫХ разборок с клиентами, от этого ЛИ менялы он мог получить ту или иную "плохую" купюру.
У нас же - МОГУТ переписывать номера купюр в этих целях...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:06

Ключовим фактором, что вплинув на курс на міжбанківському валютному ринку минулого тижня, стало збільшення виплат з бюджету організаціям - контрагентам за чинними контрактами. Це відбувається щороку у грудні, і цей рік не став виключенням. Частина цієї «бюджетної гривні» була спрямована на міжбанківський валютний ринок і спровокувала суттєве зростання попиту на безготівкову валюту, який за відсутності відповідної пропозиції з боку експортерів призвів до зростання котирувань. У середу 11 грудня на міжбанку було встановлено новий історичний максимум до гривні - 41,76 грн на позиції «бід».

Як завжди, ситуацію довелось рятувати Національному банку, який різко збільшив обсяг щоденних інтервенцій. За період від 9 до 13 грудня НБУ продав 1075,75 млн доларів (на 290,25 млн доларів або 37% більше, ніж тижнем раніше). Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня став найбільшим за останні півроку, проте це дозволило лише на деякий час зупинити зростання курсу.

Готівковий долар минулого тижня також виріс у ціні. Вранці понеділка 9 грудня гуртові обмінні пункти Києва продавали його по 41,75 грн, а наприкінці минулого тижня вартість готівкового долара у столиці встановилась на рівні 41,85 грн, тобто стала на 18 копійок дорожче, ніж тижнем раніше.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня з відмітки 1,0594 знизився до відмітки 1,0453 долара, а наприкінці тижня частково скоректувався до відмітки 1,0502. Як бачимо, після невеликої паузи падіння євро до долара США продовжилось.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 04:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:В мене знайомий "марив" тренінгами які проводив "Агент Люся" (Арестович). От там точно і підтримка авторитету і гроші.
Я не кажу, що ці тренінги не потрібні. Навпаки. Все ж таки це краще ніж нічого не робити.

Єдине чому може навчити арестович - як переказати гроші з вашої кишені до його.
Смішно...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 04:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд.

Зручніше для чого? Робити вигляд, наче в щось вникаєш?..
Ніякий це не тренд. Просто до 10% людей здатних щось читати, додалось ще 70% людей здатних увімкнути відео на ютубі. Чим вони тут ще й хизуються...
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 04:56

  moveton написав:
  Faceless написав:Відосікі, якщо вони не підкріпляються структурованим текстом, це просто "контент легкого споживання", що не несе ґрунтовних знань.

Это типовая лекция в ВУЗе-то не несёт основательных знаний?! Она тот же самый видосик (если лектор не живой рядом, а удалённый, так вообще видосик и есть). Там бывает, что что-то пишут на доске, но не всегда и это обычно обрывки, а не не структурированный текст. Текст может возникать у слушателей в конспектах, но это уже к контенту видосика не относится. Что лекция - это контент лёгкого усвоения, возражать не буду (хотя IMHO, прочитать легче, чем разбирать чего там лектор бубнит и делать это можно с комфортной для себя скоростью), но почему-то даже у специально отобранных вступительными экзаменами студентов усваиваемость настолько далека от 100%, что приходится половину выгонять.

Сама по собі лекція нічого не несе, бо ніхто ту лекцію не запам'ятає.
На лекції матеріал треба лише пояснити так, щоб студент його зрозумів.
А далі має бути конспект або посилання на літературу, до яких можна звернутися пізніше, без них ніякого зиску з лекції не буде. Якщо це звісно не лекція про космічні кораблі на теренах театру.
sergey_sryvkin
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