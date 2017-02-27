Игорь Алексеевич написав:Заходите в любой банк. На кассе бакс 1996г. рассматривают и дают стандартный ответ - они с пятнами или порванные или...или... куча отговорок, можем принять на экспертизу или сдайте в Ощад. В Ощаде тоже самое - экспертиза. И даже не спасает, что хочу положить на депозит. Остаётся только тумба Привата. Обменники могут принять с дисконтом от 2 до 10% Кстати не все уже и 2006г принимают и даже синие. Все должны быть супер свежие и без всяких потертостей и пятен.
Это тоже про ЮАР? В Одессе полгода назад Сенс у меня спокойно принимал 1996 год в том числе такой, на который плевалась тумба Привата (не порванный, но был подвытерт). Но может он и не любой банк или опять изменилось чего. Обменники на премиальный курс, конечно, хотят самые красивые, но для остальных курс покупки даже повыше самого выгодного банковского (ведь банковский берём за базу, правда?), а не с дисконтом. Впрочем, каждый раз, когда этот плач раздаётся, бегать и перепроверять не буду.
1) Как только границы Украины будут открыты для всех граждан Украины + открытие воздушного сообщения (воздушного пространства на Украиной) - сразу курс всех типов банкнот доллара США станет одинаковый.
2) Как только курс доллара США начнет расти по отношению к гривне "быстрыми темпами" (а не как сейчас) - кассы банков, обменники будут принимать без вопросов доллары США любых годов (даже со штампиками иностранных банков)
Victor8 написав:... (даже со штампиками иностранных банков)
Рассказывали, что штампуют баксы НЕ банки, а арабские и/или израильские менялы. Мол, персональный штамп - фирменное клеймо менялы, на случай последующих ВОЗМОЖНЫХ разборок с клиентами, от этого ЛИ менялы он мог получить ту или иную "плохую" купюру. У нас же - МОГУТ переписывать номера купюр в этих целях...
Ключовим фактором, что вплинув на курс на міжбанківському валютному ринку минулого тижня, стало збільшення виплат з бюджету організаціям - контрагентам за чинними контрактами. Це відбувається щороку у грудні, і цей рік не став виключенням. Частина цієї «бюджетної гривні» була спрямована на міжбанківський валютний ринок і спровокувала суттєве зростання попиту на безготівкову валюту, який за відсутності відповідної пропозиції з боку експортерів призвів до зростання котирувань. У середу 11 грудня на міжбанку було встановлено новий історичний максимум до гривні - 41,76 грн на позиції «бід».
Як завжди, ситуацію довелось рятувати Національному банку, який різко збільшив обсяг щоденних інтервенцій. За період від 9 до 13 грудня НБУ продав 1075,75 млн доларів (на 290,25 млн доларів або 37% більше, ніж тижнем раніше). Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня став найбільшим за останні півроку, проте це дозволило лише на деякий час зупинити зростання курсу.
Готівковий долар минулого тижня також виріс у ціні. Вранці понеділка 9 грудня гуртові обмінні пункти Києва продавали його по 41,75 грн, а наприкінці минулого тижня вартість готівкового долара у столиці встановилась на рівні 41,85 грн, тобто стала на 18 копійок дорожче, ніж тижнем раніше.
Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня з відмітки 1,0594 знизився до відмітки 1,0453 долара, а наприкінці тижня частково скоректувався до відмітки 1,0502. Як бачимо, після невеликої паузи падіння євро до долара США продовжилось.
Realist написав:В мене знайомий "марив" тренінгами які проводив "Агент Люся" (Арестович). От там точно і підтримка авторитету і гроші. Я не кажу, що ці тренінги не потрібні. Навпаки. Все ж таки це краще ніж нічого не робити.
Єдине чому може навчити арестович - як переказати гроші з вашої кишені до його. Смішно...
Shaman написав:сучасному користувачеві зручніше відео. це такий тренд.
Зручніше для чого? Робити вигляд, наче в щось вникаєш?.. Ніякий це не тренд. Просто до 10% людей здатних щось читати, додалось ще 70% людей здатних увімкнути відео на ютубі. Чим вони тут ще й хизуються...
Faceless написав:Відосікі, якщо вони не підкріпляються структурованим текстом, це просто "контент легкого споживання", що не несе ґрунтовних знань.
Это типовая лекция в ВУЗе-то не несёт основательных знаний?! Она тот же самый видосик (если лектор не живой рядом, а удалённый, так вообще видосик и есть). Там бывает, что что-то пишут на доске, но не всегда и это обычно обрывки, а не не структурированный текст. Текст может возникать у слушателей в конспектах, но это уже к контенту видосика не относится. Что лекция - это контент лёгкого усвоения, возражать не буду (хотя IMHO, прочитать легче, чем разбирать чего там лектор бубнит и делать это можно с комфортной для себя скоростью), но почему-то даже у специально отобранных вступительными экзаменами студентов усваиваемость настолько далека от 100%, что приходится половину выгонять.
Сама по собі лекція нічого не несе, бо ніхто ту лекцію не запам'ятає. На лекції матеріал треба лише пояснити так, щоб студент його зрозумів. А далі має бути конспект або посилання на літературу, до яких можна звернутися пізніше, без них ніякого зиску з лекції не буде. Якщо це звісно не лекція про космічні кораблі на теренах театру.
Realist написав:Бо як ви знаєте гроші лише перетікають із однієї кишені в іншу. І для того, щоб один збагатився на 1000$ - тисяча мешканців мають втратити по 1$ або 100 по 10$ або 10 по 100$. Ну, ви мене зрозуміли...
звідки береться додана вартість, якщо описано що економіка це гра з нулевою суммою?