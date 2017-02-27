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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11726117271172811729
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:32

  Дюрі-бачі написав:flyman ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію

Це просто шнобелівка з економіки!)
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:56

Готівковий курс долара проігнорував сьогодяшнє зростання долара на МБ.
І це не в перший раз.
Як думаєте, з яких причин?
Немає попиту на нікомунепотрібного (с)?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:59

  Дюрі-бачі написав:flyman ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію

гарне зауваження!
Висновок: купуємо біткойни і ефіріум, щоб в майбутноьому жити заможньо.
Зараз дєд трохи більше 100к, а через рік, імхо 500 к
Yuri_61
 
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