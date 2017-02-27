RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11726117271172811729
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:32

  Дюрі-бачі написав:flyman ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію

Це просто шнобелівка з економіки!)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:56

Готівковий курс долара проігнорував сьогодяшнє зростання долара на МБ.
І це не в перший раз.
Як думаєте, з яких причин?
Немає попиту на нікомунепотрібного (с)?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:59

  Дюрі-бачі написав:flyman ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію

гарне зауваження!
Висновок: купуємо біткойни і ефіріум, щоб в майбутноьому жити заможньо.
Зараз дєд трохи більше 100к, а через рік, імхо 500 к

Біток, кажуть в 2024 році дав 100% приросту інвестицій в біток.
Тоді всі кинуться в біток, від мала до велика, якщо він дає такий ріст.
Це якесь безумство.
Паперові гроші - теж безумство, так як владі простіше девальвувати місцеву національну валюту, замість росту ВВП.
Живемо в такому безумному світі.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 17 гру, 2024 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:52

  Дюрі-бачі написав:flyman ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію

я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться :D й викладачів на самозабезпечення :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться й викладачів на самозабезпечення

Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 29.07.22
Подякував: 752 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:49

НБУ не перестає дивувати.
Скоро НР,а скачка $ немає.
Буде мільярд НБУ викидувати за тиждень страждущим, а курс піднімати не буде.
А чому так? Бо непередбачуваність - його друге ім"я
Yuri_61
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Скоро НР,а скачка $ немає.

Наступного тижня бюджетникам дадуть премії, тому все ще попереду...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 29.07.22
Подякував: 752 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:20

  Дюрі-бачі написав:Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".

Немножко наоборот.
У тех, кто накапливает излишки, обесцениваются активы, а тех кто не может, или не считает разумным, жить без кредита, обесцениваются пассивы.
Грабят не бедных. Грабят средний класс. Тем, кто может эффективно работать, такая система не даёт перейти в статус рантье. Если этого не делать, начнется упадок, связанный с дефицитом квалифицированных специалистов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7618
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6397 раз.
Подякували: 21351 раз.
 
Профіль
 
129
81
37
2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:20

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію

я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться :D й викладачів на самозабезпечення :lol:

Або експлуататорів під ніж. І соціалка непотрібна:lol:
ЇІ - Чого не на фронті, десантничку?)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11726117271172811729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Навуходоносор і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3500, 3501, 3502
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35010 37253928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 18:41
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2062 13349400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2024 22:23
moveton
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23252255
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4471)
17.12.2024 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.