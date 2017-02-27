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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 гру, 2024 19:56
Готівковий курс долара проігнорував сьогодяшнє зростання долара на МБ.
І це не в перший раз.
Як думаєте, з яких причин?
Немає попиту на нікомунепотрібного (с)?
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Yuri_61
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:52
Дюрі-бачі написав:flyman
ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію
я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться
й викладачів на самозабезпечення
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Shaman
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:45
Shaman написав:
я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться й викладачів на самозабезпечення
Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:49
НБУ не перестає дивувати.
Скоро НР,а скачка $ немає.
Буде мільярд НБУ викидувати за тиждень страждущим, а курс піднімати не буде.
А чому так? Бо непередбачуваність - його друге ім"я
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Yuri_61
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:57
Yuri_61 написав:
Скоро НР,а скачка $ немає.
Наступного тижня бюджетникам дадуть премії, тому все ще попереду...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:20
Дюрі-бачі написав:
Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".
Немножко наоборот.
У тех, кто накапливает излишки, обесцениваются активы, а тех кто не может, или не считает разумным, жить без кредита, обесцениваются пассивы.
Грабят не бедных. Грабят средний класс. Тем, кто может эффективно работать, такая система не даёт перейти в статус рантье. Если этого не делать, начнется упадок, связанный с дефицитом квалифицированных специалистов.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:20
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:flyman
ФРС, НБУ, ЄЦБ та інші постійно знецінюють труд народу друкуючи нові гроші і розганяють інфляцію
я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться
й викладачів на самозабезпечення
Або експлуататорів під ніж. І соціалка непотрібна:lol:
ЇІ - Чого не на фронті, десантничку?)
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:29
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться й викладачів на самозабезпечення
Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".
малозабезпечені можуть купляти активи, які не інфлюють, ті ж сатоші, напр.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 01:14
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться й викладачів на самозабезпечення
Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".
Поржав
А нашо так складно? простіше одразу друкувати і віддавати багатим.
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