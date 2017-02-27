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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11727117281172911730
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:47

Yuri_61 Можливо люди ще не вірять в зріст. Якщо виросте копійок на 70, тоді можуть запанікувати
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:48

документи при валютообміні

Чи просять банки документи при валютообміні зараз?
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 11:36

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби). Ну і щоб переграти інші держави в грі "хто швидше пограбує свій народ".

Немножко наоборот.
У тех, кто накапливает излишки, обесцениваются активы, а тех кто не может, или не считает разумным, жить без кредита, обесцениваются пассивы.
Грабят не бедных. Грабят средний класс. Тем, кто может эффективно работать, такая система не даёт перейти в статус рантье. Если этого не делать, начнется упадок, связанный с дефицитом квалифицированных специалистов.

ви щось дуже ускладнюєте. зазвичай бюджету не вистачає коштів, й він та чи інакше фінансує цей дефіцит. емісія - це дуже часто наслідок того, що бюджету потрібні кошти. а от до чого призводить емісія, її формат - тут вже наслідки відрізняються.

й якщо коротко - всі рант'є бути не можуть. й то, це хіба що отримав щось в спадок. а люди, які заробили гроші, як на мене, в рант'є не перейдуть, за невеличким виключенням 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 11:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

На Волл-стріт вважають, що долар подорожчає після інавгурації Трампа

Як ставитеся до прогнозів стосовно зросту долара і його паритету по відношенню до євро у 2025-му?
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