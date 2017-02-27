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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11728117291173011731
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 13:32

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:ви щось дуже ускладнюєте.

Я упрощаю 😁
Я попытался осветить всего лишь один маленький аспект влияния эмиссии.
Что же касается причин эмиссии, бюджетные проблемы - это вершина айсберга. Глубинная причина заключается в долговой модели экономики. Если деньги имитируются под проценты, выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Модель достаточно скверная, но лучше пока не придумали.

як явища, цього аспекту немає - окремі випадки, але не система. як на мене, гірша ідея - нічого не робити й отримувати гроші. вона від самого початку порочна :lol:

ви забуваєте, що модель емісії у випадку України й не тільки, закривається тим, що прибуток НБУ потрапляє до держави. за ФРС точно не скажу.

нема такого "нічого не робити" і отримувати гроші, щось таки вкладається, при чому в різних комбінаціях: час, капітал, вміння, і т.п. Як кажуть філософи: "ніщо з нічого не береться і нікуди не зникає"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Категорично не згоден. Виплатити ці % цілком можна за рахунок експорту і позитивного торгівельного балансу
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 14:00

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Категорично не згоден. Виплатити ці % цілком можна за рахунок експорту і позитивного торгівельного балансу

це теоретичне протиріччя. якщо ви позичили 100 грн, а маєте повернути 105 грн - то всього 100 грн, більше немає 8) але це теорія, на практиці в 0 ніхто не повертає. та й гадаю були часи, коли емісія здійснювалась на інших засадах. тобто далеко не всі гроші в обігу були емітовані під відсотки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:06

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Категорично не згоден. Виплатити ці % цілком можна за рахунок експорту і позитивного торгівельного балансу

І як у всіх краінах може бути позитивний зовнішньоторгівелбний баланс?)
І це бляха фінансовий форум)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:06

  lenakurs написав:Чи просять банки документи при валютообміні зараз?

Бачив сьогодні, що людина давала касиру паспорт при купівлі доларів.
Віднедавна з іменних валютних карт знімати теж треба з паспортом [певний період паспорт не вимагали].
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:07

Готівковий долар не росте, незважаючи на зростання курсу долара на МБ.
Немає попиту на нікомунепотрібного у пересічних?
Бо, зазвичай, обмінки біжать попереду паровоза, раніше тільки ледь ледь натяк на зростання долара на МБ, як обмінки дуже болісне це сприймали і завжди наперед ціну на долари піднімали. А зараз обмінки пасуть задніх
і скоро новий рік а звичайного здорожчання долара немає
Але, вангую, що за кілька днів до інаугурації Трампа долар обмінки і на МБ зросте помітно

і ще: може хто рахував, на скільки збільшився грошовий агрегат м3 з 01.01.2022 по 01.12.2024?
і чи існує кореляція між зростанням М3 та курсом долара?
чи більш корелюється курс долара до рівня зростання зарплат ?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:10

  Yuri_61 написав:Готівковий долар не росте, незважаючи на зростання курсу долара на МБ.
Немає попиту на нікомунепотрібного у пересічних?
Бо, зазвичай, обмінки біжать попереду паровоза, раніше тільки ледь ледь натяк на зростання долара на МБ, як обмінки дуже болісне це сприймали і завжди наперед ціну на долари піднімали. А зараз обмінки пасуть задніх
і скоро новий рік а звичайного здорожчання долара немає
Але, вангую, що за кілька днів до інаугурації Трампа долар обмінки і на МБ зросте помітно

і ще: може хто рахував, на скільки збільшився грошовий агрегат м3 з 01.01.2022 по 01.12.2024?
і чи існує кореляція між зростанням М3 та курсом долара?
чи більш корелюється курс долара до рівня зростання зарплат ?

Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)
cherchiltank
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