|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
Додано: Сер 18 гру, 2024 13:32
Shaman написав: Сибарит написав: Shaman написав:
ви щось дуже ускладнюєте.
Я упрощаю 😁
Я попытался осветить всего лишь один маленький аспект влияния
эмиссии.
Что же касается причин эмиссии, бюджетные проблемы - это вершина айсберга. Глубинная причина заключается в долговой модели экономики. Если деньги имитируются под проценты, выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Модель достаточно скверная, но лучше пока не придумали.
як явища, цього аспекту немає - окремі випадки, але не система. як на мене, гірша ідея - нічого не робити й отримувати гроші. вона від самого початку порочна
ви забуваєте, що модель емісії у випадку України й не тільки, закривається тим, що прибуток НБУ потрапляє до держави. за ФРС точно не скажу.
нема такого "нічого не робити" і отримувати гроші, щось таки вкладається, при чому в різних комбінаціях: час, капітал, вміння, і т.п. Як кажуть філософи: "ніщо з нічого не береться і нікуди не зникає"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37577
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 18 гру, 2024 13:36
Сибарит написав:
выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Категорично не згоден. Виплатити ці % цілком можна за рахунок експорту і позитивного торгівельного балансу
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4373
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 гру, 2024 14:00
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Категорично не згоден. Виплатити ці % цілком можна за рахунок експорту і позитивного торгівельного балансу
це теоретичне протиріччя. якщо ви позичили 100 грн, а маєте повернути 105 грн - то всього 100 грн, більше немає
але це теорія, на практиці в 0 ніхто не повертає. та й гадаю були часи, коли емісія здійснювалась на інших засадах. тобто далеко не всі гроші в обігу були емітовані під відсотки.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7581
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 18 гру, 2024 18:06
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
выплатить эти проценты можно только за счёт новой эмиссии.
Категорично не згоден. Виплатити ці % цілком можна за рахунок експорту і позитивного торгівельного балансу
І як у всіх краінах може бути позитивний зовнішньоторгівелбний баланс?)
І це бляха фінансовий форум)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1564
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 гру, 2024 19:06
lenakurs написав:
Чи просять банки документи при валютообміні зараз?
Бачив сьогодні, що людина давала касиру паспорт при купівлі доларів.
Віднедавна з іменних валютних карт знімати теж треба з паспортом [певний період паспорт не вимагали].
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1779
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 гру, 2024 19:07
Готівковий долар не росте, незважаючи на зростання курсу долара на МБ.
Немає попиту на нікомунепотрібного у пересічних?
Бо, зазвичай, обмінки біжать попереду паровоза, раніше тільки ледь ледь натяк на зростання долара на МБ, як обмінки дуже болісне це сприймали і завжди наперед ціну на долари піднімали. А зараз обмінки пасуть задніх
і скоро новий рік а звичайного здорожчання долара немає
Але, вангую, що за кілька днів до інаугурації Трампа долар обмінки і на МБ зросте помітно
і ще: може хто рахував, на скільки збільшився грошовий агрегат м3 з 01.01.2022 по 01.12.2024?
і чи існує кореляція між зростанням М3 та курсом долара?
чи більш корелюється курс долара до рівня зростання зарплат ?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2900
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 18 гру, 2024 20:10
Yuri_61 написав:
Готівковий долар не росте, незважаючи на зростання курсу долара на МБ.
Немає попиту на нікомунепотрібного у пересічних?
Бо, зазвичай, обмінки біжать попереду паровоза, раніше тільки ледь ледь натяк на зростання долара на МБ, як обмінки дуже болісне це сприймали і завжди наперед ціну на долари піднімали. А зараз обмінки пасуть задніх
і скоро новий рік а звичайного здорожчання долара немає
Але, вангую, що за кілька днів до інаугурації Трампа долар обмінки і на МБ зросте помітно
і ще: може хто рахував, на скільки збільшився грошовий агрегат м3 з 01.01.2022 по 01.12.2024?
і чи існує кореляція між зростанням М3 та курсом долара?
чи більш корелюється курс долара до рівня зростання зарплат ?
Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1564
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35014
|37256722
|
|
|2062
|13350234
|
|
|7978
|23252593
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|