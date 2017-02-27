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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 гру, 2024 21:13
sens написав:
гарна служба в зсу
Вже звільнився/вийшов з рабства...
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Додано: Сер 18 гру, 2024 21:22
cherchiltank написав:
Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)
наразі не росте
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Yuri_61
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Додано: Сер 18 гру, 2024 21:39
Успіх написав:
сьогодні довелось оббігати 10 обмінок
шукай роботу, бо піджопник швидко проїдається,
чи ти поки на відновленні? ))
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sergey_stasyuk555
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