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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11729117301173111732
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:13

  sens написав:гарна служба в зсу
Вже звільнився/вийшов з рабства...
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:22

  cherchiltank написав:Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)

наразі не росте
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:39

  Успіх написав:сьогодні довелось оббігати 10 обмінок

шукай роботу, бо піджопник швидко проїдається,
чи ти поки на відновленні? ))
sergey_stasyuk555
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