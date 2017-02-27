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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11730117311173211733>
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:22

  cherchiltank написав:Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)

наразі не росте
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:39

  Успіх написав:сьогодні довелось оббігати 10 обмінок

шукай роботу, бо піджопник швидко проїдається,
чи ти поки на відновленні? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На форумі мені заблокували функцію пошуку то ж я не можу знайти відповідну тему
Підкажіть з яких карток банків безкоштовне зняття готівки і безкоштовне зарахування готівки суми не великі до 80-90 тис в міс щоб не потрапити під фінмон, кажуть він збуджується після 150 тис/ міс, поки що знаю що в Хамелеона до 20000 грн і у вигоди сенса теж 20000 . Чи прийняти на хамелеон 40 тис і перекинути 20 на вигоду ? Тож я можу з моно перекинути наприклад по 20 на вигоду і на хамелеона і зняти без комісії готівку в банкоматах? Який банкомат дасть без проблем 20 тис щоб не за 4-5-20 разів. Чому я про моно пишу бо поки що до 150 тис заходило в міс без проблем
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:41

yama

На форумі мені заблокували функцію пошуку


Це у всіх, хто не робив вакцинацію від Ковід :oops:

По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта.
Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:47

  yama написав:На форумі мені заблокували функцію пошуку то ж я не можу знайти відповідну тему
Підкажіть з яких карток банків безкоштовне зняття готівки і безкоштовне зарахування готівки суми не великі до 80-90 тис в міс щоб не потрапити під фінмон, кажуть він збуджується після 150 тис/ міс, поки що знаю що в Хамелеона до 20000 грн і у вигоди сенса теж 20000 . Чи прийняти на хамелеон 40 тис і перекинути 20 на вигоду ? Тож я можу з моно перекинути наприклад по 20 на вигоду і на хамелеона і зняти без комісії готівку в банкоматах? Який банкомат дасть без проблем 20 тис щоб не за 4-5-20 разів. Чому я про моно пишу бо поки що до 150 тис заходило в міс без проблем

я бачу трохи скромніші критерії - надходження до 40 т грн або ще до 3х місячних доходів, зафіксованих в анкеті банку. в принципі проходить й 50, й 60, але більше 100 я б не ризикнув. точних цифр немає, бо все це секрет фінмону :D

на цих умовах можна зняти у ПУМБі - там на зняття здається взагалі немає обмежень. Сенс ви написали. в Приваті - більше 10 т грн коміс 50 грн на карті для виплат - при сумі 50 т грн це не так вже й багато. Кредобанк Правильна - там зняття до 50 т грн теж безкоштовне, й поповнення теж. що з фінмоном точно не знаю, але до оплат менше тих же 40 т грн - поки не чіплялися
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:52

  Hotab написав:yama

На форумі мені заблокували функцію пошуку


Це у всіх, хто не робив вакцинацію від Ковід :oops:

По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта.
Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
тобто треба Чорну карту відкрити і вона закриє всю потребу 50 тис і ще 20 тис хамелеон і 20 тис вигода ? 25 оплат картою на місяць - реально. Та й 150 грн за обслуговування не так багато.
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 гру, 2024 23:55, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:52

  Hotab написав:yama

На форумі мені заблокували функцію пошуку


Це у всіх, хто не робив вакцинацію від Ковід :oops:

По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта.
Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.

це як - 25 поповненнь телефону?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:53

  yama написав:
  Hotab написав:yama

На форумі мені заблокували функцію пошуку


Це у всіх, хто не робив вакцинацію від Ковід :oops:

По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта.
Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
тобто треба Чорну карту відкрити і вона закриє всю потребу ? 90 тис вхід вихід ?

повторююсь, але 90 т грн - це вже таке собі. краще тоді два банки - по 40-50 т грн - той же сенс та ПУМБ
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 01:02

Shaman
Як варіант - поповнення
Але якщо користуватись нею, то які тут складнощі виконати умови навіть ненавмисно…
Це ж не деякі інші банки, що треба якісь кінські суми тримати, та інше..
на 18 число все виконано.

Зображення
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:41

ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.

Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані

Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.
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