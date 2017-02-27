На форумі мені заблокували функцію пошуку то ж я не можу знайти відповідну тему Підкажіть з яких карток банків безкоштовне зняття готівки і безкоштовне зарахування готівки суми не великі до 80-90 тис в міс щоб не потрапити під фінмон, кажуть він збуджується після 150 тис/ міс, поки що знаю що в Хамелеона до 20000 грн і у вигоди сенса теж 20000 . Чи прийняти на хамелеон 40 тис і перекинути 20 на вигоду ? Тож я можу з моно перекинути наприклад по 20 на вигоду і на хамелеона і зняти без комісії готівку в банкоматах? Який банкомат дасть без проблем 20 тис щоб не за 4-5-20 разів. Чому я про моно пишу бо поки що до 150 тис заходило в міс без проблем
По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта. Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:На форумі мені заблокували функцію пошуку то ж я не можу знайти відповідну тему Підкажіть з яких карток банків безкоштовне зняття готівки і безкоштовне зарахування готівки суми не великі до 80-90 тис в міс щоб не потрапити під фінмон, кажуть він збуджується після 150 тис/ міс, поки що знаю що в Хамелеона до 20000 грн і у вигоди сенса теж 20000 . Чи прийняти на хамелеон 40 тис і перекинути 20 на вигоду ? Тож я можу з моно перекинути наприклад по 20 на вигоду і на хамелеона і зняти без комісії готівку в банкоматах? Який банкомат дасть без проблем 20 тис щоб не за 4-5-20 разів. Чому я про моно пишу бо поки що до 150 тис заходило в міс без проблем
я бачу трохи скромніші критерії - надходження до 40 т грн або ще до 3х місячних доходів, зафіксованих в анкеті банку. в принципі проходить й 50, й 60, але більше 100 я б не ризикнув. точних цифр немає, бо все це секрет фінмону
на цих умовах можна зняти у ПУМБі - там на зняття здається взагалі немає обмежень. Сенс ви написали. в Приваті - більше 10 т грн коміс 50 грн на карті для виплат - при сумі 50 т грн це не так вже й багато. Кредобанк Правильна - там зняття до 50 т грн теж безкоштовне, й поповнення теж. що з фінмоном точно не знаю, але до оплат менше тих же 40 т грн - поки не чіплялися
По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта. Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
тобто треба Чорну карту відкрити і вона закриє всю потребу 50 тис і ще 20 тис хамелеон і 20 тис вигода ? 25 оплат картою на місяць - реально. Та й 150 грн за обслуговування не так багато.
Востаннє редагувалось yama в Сер 18 гру, 2024 23:55, всього редагувалось 2 разів.
По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта. Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта. Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
тобто треба Чорну карту відкрити і вона закриє всю потребу ? 90 тис вхід вихід ?
повторююсь, але 90 т грн - це вже таке собі. краще тоді два банки - по 40-50 т грн - той же сенс та ПУМБ
Shaman Як варіант - поповнення Але якщо користуватись нею, то які тут складнощі виконати умови навіть ненавмисно… Це ж не деякі інші банки, що треба якісь кінські суми тримати, та інше.. на 18 число все виконано.
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