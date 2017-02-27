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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11730117311173211733
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:На форумі мені заблокували функцію пошуку

мені теж. А в чому причина, хтось знає?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:52

  yama написав:
  Hotab написав:yama

На форумі мені заблокували функцію пошуку


Це у всіх, хто не робив вакцинацію від Ковід :oops:

По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта.
Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
тобто треба Чорну карту відкрити і вона закриє всю потребу 50 тис і ще 20 тис хамелеон і 20 тис вигода ? 25 оплат картою на місяць - реально. Та й 150 грн за обслуговування не так багато.

є ще теоретичний варіант (думав про це, але не користувався). :oops: знімати кошти через Red Cash. комісії за зняття кредитних коштів немає. гасити напевне можна й в день в день (але це зовсім нахабно), можна наступного дня - скільки там відсотків нарахують за 1-2 дні? й є думка, що за походженням коштів на погашення кредиту банки не так прискіпливо дивляться.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 гру, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:54

  Hotab написав:Shaman
Як варіант - поповнення
Але якщо користуватись нею, то які тут складнощі виконати умови навіть ненавмисно…
Це ж не деякі інші банки, що треба якісь кінські суми тримати, та інше..
на 18 число все виконано.

користуватися треба ж кредиткою :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:56

  edgar_po написав:
  yama написав:На форумі мені заблокували функцію пошуку

мені теж. А в чому причина, хтось знає?

всі розбалувалися, дивляться лише вибране - треба, щоб всі по всьому форуму дивились. :D

типу це тимчасове вирішення того, що падав форум. пошуку немає - форум не падає.

наступний крок - заборонять користувачам писати - й взагалі ніяких проблем :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:23

  Yuri_61 написав:
  cherchiltank написав:Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)

наразі не росте

За тиждень плюс 10 копійок на прийом в банках - це не росте?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:23

  jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.

Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані

Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.

чергове зниження на 0.5%, досить велике, щось таки назріває, як кажуть "ми на порозі грандіозного шухєра"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:17

  flyman написав:
  jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.

Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані

Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.

чергове зниження на 0.5%, досить велике, щось таки назріває, як кажуть "ми на порозі грандіозного шухєра"

А зараз тіпа стабільність і спокій?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:57

  vitaxa2006 написав:Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....

Треба ж перед новим роком зафіксувати прибуток, щоб получити бонуси. От і маємо.
Весь цей ріст відбувався завдяки дорогому долару та вірі в тому, що ФРС буде знижувати ставки, але колись, потім.
  jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.

Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані

Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.
Realist
 
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