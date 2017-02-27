|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 10:47
yama написав:
На форумі мені заблокували функцію пошуку
мені теж. А в чому причина, хтось знає?
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 455
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 гру, 2024 10:52
yama написав: Hotab написав:yama
На форумі мені заблокували функцію пошуку
Це у всіх, хто не робив вакцинацію від Ковід
По карткам: ну такі суми і з ПУМБ-м можна, ВсеКарта.
Або якщо вже є Сенс, то в чорному пакеті можна з чорної знімати (до 50 тис грн в місяць без комси, але ж у вас є і інші картки Сенса, разом 90 нашкрябається) ) . Чорний пакет легко робиться без місячних абонплат.
тобто треба Чорну карту відкрити і вона закриє всю потребу 50 тис і ще 20 тис хамелеон і 20 тис вигода ? 25 оплат картою на місяць - реально. Та й 150 грн за обслуговування не так багато.
є ще теоретичний варіант (думав про це, але не користувався).
знімати кошти через Red Cash. комісії за зняття кредитних коштів немає. гасити напевне можна й в день в день (але це зовсім нахабно), можна наступного дня - скільки там відсотків нарахують за 1-2 дні? й є думка, що за походженням коштів на погашення кредиту банки не так прискіпливо дивляться.
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 19 гру, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7593
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 1555 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 19 гру, 2024 10:54
Hotab написав:Shaman
Як варіант - поповнення
Але якщо користуватись нею, то які тут складнощі виконати умови навіть ненавмисно…
Це ж не деякі інші банки, що треба якісь кінські суми тримати, та інше..
на 18 число все виконано.
користуватися треба ж кредиткою
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7593
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 1555 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 19 гру, 2024 10:56
edgar_po написав: yama написав:
На форумі мені заблокували функцію пошуку
мені теж. А в чому причина, хтось знає?
всі розбалувалися, дивляться лише вибране - треба, щоб всі по всьому форуму дивились.
типу це тимчасове вирішення того, що падав форум. пошуку немає - форум не падає.
наступний крок - заборонять користувачам писати - й взагалі ніяких проблем
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7593
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 1555 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:23
Yuri_61 написав: cherchiltank написав:
Де ж він не росте?)
В очі бавитесь?)
наразі не росте
За тиждень плюс 10 копійок на прийом в банках - це не росте?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1566
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:23
jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%
, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.
Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.
чергове зниження на 0.5%, досить велике, щось таки назріває, як кажуть "ми на порозі грандіозного шухєра"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 19 гру, 2024 12:17
flyman написав: jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%
, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.
Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.
чергове зниження на 0.5%, досить велике, щось таки назріває, як кажуть "ми на порозі грандіозного шухєра"
А зараз тіпа стабільність і спокій?)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1566
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 гру, 2024 12:44
Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 гру, 2024 12:57
vitaxa2006 написав:
Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....
Треба ж перед новим роком зафіксувати прибуток, щоб получити бонуси. От і маємо.
Весь цей ріст відбувався завдяки дорогому долару та вірі в тому, що ФРС буде знижувати ставки, але колись, потім.
jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%
, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1775
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 3046 раз.
- Подякували: 2200 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
1
Додано: Чет 19 гру, 2024 13:38
Європейські акції приєдналися до глобального падіння після рішення ФРС
Realist написав: vitaxa2006 написав:
Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....
Треба ж перед новим роком зафіксувати прибуток, щоб получити бонуси. От і маємо.
Весь цей ріст відбувався завдяки дорогому долару та вірі в тому, що ФРС буде знижувати ставки, але колись, потім.
jump написав:ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%
, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.
Індекс Stoxx 600 впав на 1,2%, а індекс азійських акцій впав на таку ж величину. Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли після найбільшого з 2001 року падіння S&P 500 в очікуванні рішення ФРС.
Єна ослабла ще більше після того, як коментарі голови Банку Японії Кадзуо Уеда поставили під сумнів можливість підвищення процентних ставок у січні. Валюта знецінилась на 1,2%, досягнувши рівня 156 ієн за долар.Корейська вона впала до мінімуму з 2009 року
через яструбину позицію ФРС та політичні ризики.
У четвер курс долара до вони зріс на 1,5% до 1460,2, що призвело до найслабшого рівня з березня 2009 року, перш ніж він частково відіграв свої втрати.
Валюта постраждала від широкого ралі долара США після того, як чиновники Федеральної резервної системи США заявили, що вони знизять темпи зниження відсоткових ставок наступного року. Спотовий індекс долара Bloomberg виріс до найвищого рівня з 2022 року.
Вона також зазнала тиску з боку політичного хаосу в Кореї. Валюта ослабла навіть після того, як парламент Південної Кореї в суботу проголосував за відсторонення президента Юн Сок Йола від посади, і це рішення ще має бути переглянуте Конституційним судом.
Інвестори побоюються, що вакуум лідерства в Південній Кореї завадить реалізації ключових економічних стратегій і ускладнить торговельні переговори з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4443
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1310 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35031
|37260011
|
|
|2062
|13351164
|
|
|7978
|23252882
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|