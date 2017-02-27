Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45
Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:25
Звучит красиво, но противоречит очевидным фактам: инфляция снижает реальную стоимость кредита и одновременно обесценивает пассивный доход от инвестиций.
То есть, выгодна как раз кредитчикам
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:42
18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту UkraineFacility.
З них 1,5 млрд євро – грант.
Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.
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