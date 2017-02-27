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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11731117321173311734
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45

Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:25

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я ж питав - а чого друкують? щоб оплатити різний соціал на малозабезпечених? тому так, соціальну допомогу під ніж, й друкувати гроші не доведеться й викладачів на самозабезпечення

Це Ваша точка зору, а моя полягає в тому, що друкують, щоб через штучну інфляцію забрати гроші у бідних (тих, хто не може без кредиту задовольнити базові потреби) і віддати їх багатим (тих, чий пасивний дохід від інвестицій перевищує витрати на базові потреби).

Звучит красиво, но противоречит очевидным фактам: инфляция снижает реальную стоимость кредита и одновременно обесценивает пассивный доход от инвестиций.
То есть, выгодна как раз кредитчикам
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:42

  Victor8 написав:Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...

18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту UkraineFacility.

З них 1,5 млрд євро – грант.

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері. 
sergey_sryvkin
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