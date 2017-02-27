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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 15:31
Victor8 написав:
Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
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flyman
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:33
vitaxa2006 написав:
Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....
це витівки Рудольфа
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flyman
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:34
flyman написав: Victor8 написав:
Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
42 на хМаs
Это да. Уже практически подобрались к цифре 42,00 на межбанке по доллару США.
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Victor8
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